Благотворительный фонд AdVita запускает акцию «Смешных сумм не бывает»

1 апреля, в День смеха (а заодно и день рождения AdVita), запускает акцию, в которой рассказывают, что для пожертвований нет «смешных сумм». Из якобы маленьких двузначных сумм складывается большая и реальная помощь. Н специальном сайте проекта в игровом формате сделали генератор случайных чисел. Можно нажать на кнопку, и он выдаст ту сумму, которую человек мог бы пожертвовать. 21, 68, 34, 49 рублей — любая сумма станет поддержкой подопечных фонда, который занимается помощью детей и взрослых с онкозаболеваниями.
Команда благотворительного фонда рассказала, что 1 апреля AdVita празднует свое 23-летие. Из-за того, что день рождения фонда совпадает с Днем смеха, сотрудники привыкли прибавлять «…и это не шутка». Но в этом году из этого совпадения сделали крутую акцию «Смешных сумм не бывает».
«Часто в своей работе мы сталкиваемся со стереотипом, что средства, перечисляемые на благотворительность, должны быть очень большими. Но это миф, ведь мы точно знаем, что любое пожертвование — важно и его сумма должна быть комфортной для того, кто помогает. Благотворительный фонд может объединить усилия жертвователей, чтобы купить нужный препарат или оплатить лечение и поддержать человека в беде», — рассказали в AdVita.
Смысл акции очень простой: команда хочет рассказать людям о том, что никаких пожертвований не надо стесняться. Из якобы маленьких двузначных сумм складывается большая и реальная помощь. Чтобы каждый мог «поупражняться» в этом в игровой форме, на специальном сайте сделали генератор случайных чисел. Можно нажать на кнопку, и он выдаст ту сумму, которую человек мог бы пожертвовать. 21, 68, 34, 49 рублей — любая сумма станет поддержкой для наших подопечных.
«Чтобы не быть голословной, покажу на примерах:
- Если 27 человек переведут по 56 рублей, то этого хватит для покупки одной бутылки специализированного питания для онкологических больных (ее стоимость около 1500 рублей).
- Если 85 человек переведут по 41 рублю, то мы сможем оплатить одну консультацию психолога для нашего подопечного.
- Если 146 человек пожертвуют по 82 рубля, то это позволит нам купить билеты на поезд туда-обратно для нашей подопечной из Калининграда. У нее рак груди и она регулярно приезжает в Петербург для получения таргетной терапии.
- Если 220 человек переведут по 68 рублей — нам хватит этого, чтобы оплатить компьютерную томографию одному пациенту (такая потребность возникает, если очередь на КТ по ОМС подойдет еще не скоро, а ждать месяц или два у онкологического больного нет времени).
Этот список можно продолжать очень долго. Поэтому мы не устанем повторять, что помощь «маленькой» суммой на самом деле — отнюдь не маленькая. Особенно если человек решает подписаться на ежемесячное пожертвование и переводит эту сумму регулярно», — рассказала руководитель отдела фандрайзинга фонда AdVita Ирина Лобань.
Выбрать несмешное пожертвование можно тут.
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