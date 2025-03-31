Благотворительный фонд AdVita запускает акцию «Смешных сумм не бывает»

Команда благотворительного фонда рассказала, что 1 апреля AdVita празднует свое 23-летие. Из-за того, что день рождения фонда совпадает с Днем смеха, сотрудники привыкли прибавлять «…и это не шутка». Но в этом году из этого совпадения сделали крутую акцию «Смешных сумм не бывает».

«Часто в своей работе мы сталкиваемся со стереотипом, что средства, перечисляемые на благотворительность, должны быть очень большими. Но это миф, ведь мы точно знаем, что любое пожертвование — важно и его сумма должна быть комфортной для того, кто помогает. Благотворительный фонд может объединить усилия жертвователей, чтобы купить нужный препарат или оплатить лечение и поддержать человека в беде», — рассказали в AdVita.

Смысл акции очень простой: команда хочет рассказать людям о том, что никаких пожертвований не надо стесняться. Из якобы маленьких двузначных сумм складывается большая и реальная помощь. Чтобы каждый мог «поупражняться» в этом в игровой форме, на специальном сайте сделали генератор случайных чисел. Можно нажать на кнопку, и он выдаст ту сумму, которую человек мог бы пожертвовать. 21, 68, 34, 49 рублей — любая сумма станет поддержкой для наших подопечных.

«Чтобы не быть голословной, покажу на примерах:

Если 27 человек переведут по 56 рублей, то этого хватит для покупки одной бутылки специализированного питания для онкологических больных (ее стоимость около 1500 рублей).

Если 85 человек переведут по 41 рублю, то мы сможем оплатить одну консультацию психолога для нашего подопечного.

Если 146 человек пожертвуют по 82 рубля, то это позволит нам купить билеты на поезд туда-обратно для нашей подопечной из Калининграда. У нее рак груди и она регулярно приезжает в Петербург для получения таргетной терапии.

Если 220 человек переведут по 68 рублей — нам хватит этого, чтобы оплатить компьютерную томографию одному пациенту (такая потребность возникает, если очередь на КТ по ОМС подойдет еще не скоро, а ждать месяц или два у онкологического больного нет времени).

Этот список можно продолжать очень долго. Поэтому мы не устанем повторять, что помощь «маленькой» суммой на самом деле — отнюдь не маленькая. Особенно если человек решает подписаться на ежемесячное пожертвование и переводит эту сумму регулярно», — рассказала руководитель отдела фандрайзинга фонда AdVita Ирина Лобань.

Выбрать несмешное пожертвование можно тут.