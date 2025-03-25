«Ночлежка» вместе с Эрмитажем расскажут об экспонатах, которые не могли найти свое место

Музеи говорят об акции в своих социальных сетях и музейных пространствах. Так, Государственный Эрмитаж раскроет историю картины «Оплакивание Христа», одного из случайно сохранившихся произведений Жака Белланжа. Еврейский музей и центр толерантности рассказывает о том, как двери дома из Тульчина, обнаруженные во время этнографической экспедиции, обрели дом в постоянной экспозиции музея. Посетители Музея русского импрессионизма смогут узнать, как в его собрании оказалась возвращенная в Россию работа Николая Богданова-Бельского «Лето», след которой был потерян почти сто лет назад. Музей Москвы расскажет про то, как институция переезжала из одного здания в другое и меняла свое название.

«Впервые крупнейшие музеи объединились, чтобы поговорить о такой сложной теме как бездомность иносказательно: через произведения искусства. Мы ценим, что это было сделано нестандартным образом: спасибо музеям за смелость. Мы хотим, чтобы о проблемах бездомных людей говорили громче и чтобы наше общество стало более гуманным, чтобы люди понимали: на улице может оказаться любой, а помогать попавшему в беду человеку — естественно», — говорит координатор спецпроектов в благотворительной организации «Ночлежка», которая занимается помощью бездомным людям, Ксения Солодова.

«Музей помогает людям не нравоучениями, но примером. У произведений искусства всегда есть "биография", порой сумбурная и непростая. Они часто мыкаются по миру, но музеи помогают им найти свой дом. Так они подают пример обществу», — отмечает генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.



Эрмитаж делает все возможное для того, чтобы музейная коллекция была доступна каждому. От тактильных экспонатов до программ для людей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах — музей стремится не только устранять физические барьеры, но и менять восприятие искусства как привилегии. Участие в акции «Искусство без дома» поддерживает эту философию: музей не только рассказывает истории «скитавшихся» экспонатов, но и стремится показать, что культура может объединять, преодолевая барьеры и стигмы.