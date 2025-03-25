18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Госдума приняла закон о запрете рекламы в заблокированных и «нежелательных» соцсетях

Аналогичный запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов.

Фото: Shutterstock.com

Поправки в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» приняты депутатами Госдумы сегодня, 25 марта, во втором и третьем чтениях. Далее проект должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Согласно документу, с 1 сентября реклама окажется под запретом в Instagram*, Facebook*, WhatsApp* (все три соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а также микроблоге X (экс-Twitter), заблокированном на территории страны.

Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы:

Несмотря на то, что в России заблокирован ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг. Порой даже не задумываясь, они переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране.

Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов.

* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: