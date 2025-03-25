Аналогичный запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов.
Поправки в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе» приняты депутатами Госдумы сегодня, 25 марта, во втором и третьем чтениях. Далее проект должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Согласно документу, с 1 сентября реклама окажется под запретом в Instagram*, Facebook*, WhatsApp* (все три соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а также микроблоге X (экс-Twitter), заблокированном на территории страны.
Председатель Государственной Думы:
Несмотря на то, что в России заблокирован ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг. Порой даже не задумываясь, они переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране.
Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов.
* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.
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