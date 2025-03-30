Эпоха постмолодости: почему в мире снова объявлена охота на покупателей поколения X?

От панк-рока до гранжа, из YouTube в TikTok — десятилетиями модные бренды неотступно следовали за молодежью, пытаясь понять ее и заговорить с ней на одном языке. При этом стоило, казалось бы, недавним студентам остепениться и обзавестись семьями, как внимание маркетологов постепенно переходило на следующие поколения. «Людей старше 50 просто раньше не существовало в маркетинговых брифах», — констатирует Александр Новиков, гендиректор исследовательской компании «Радость Понимания».

Однако сегодня ситуация, судя по всему, меняется: весной 2025 года профильные западные медиа фиксируют: бренды все чаще пытаются продвигать свои товары через блогеров, принадлежащих к поколению X и бэби-бумеров. На сайте бельгийской Объединенной ассоциации брендов (UBA) рекламодателей призывают «взломать культурный код поколения X», которое называют «забытыми покупателями» с уникальными характеристиками и болевыми точками.

Тенденция эта уже активно чувствуется и в России, подтверждают собеседники Собака.ru: «Сегодня все больше брендов делают ставку на инфлюенсеров 40+, — констатирует в комментарии редакции Александр Кукса, сопредседатель комитета по Influencer Marketing Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), — банки, маркетплейсы, фармацевтические компании и туристические сервисы активно сотрудничают с блогерами поколения X [в надежде привлечь их аудиторию]».

«В целом почти все категории рекламодателей открыты к сотрудничеству с инфлюенсерами поколения Х и их аудиторией», — подтверждает Аполлинария Двуреченская, операционный директор Okkam Creative. «Для нас важно видеть нашу одежду на реальных людях. В каждом герое мы ищем индивидуальность и самобытность, которые особенно ярко проявляются у людей с жизненным опытом, — добавляет Саша Колацк, арт-директор USHATAVA, — Нам интересно исследовать грани взаимодействия человека и вещи и показывать, как наша одежда выглядит на героях разных поколений».