Москвичку не пустили в Эрмитаж за «излишнюю нарядность». Музей обвинил ее в желании заработать

По ее словам, инфлюенсера остановила сотрудница на входе. Она была убеждена, что девушка пришла в музей ради эстетичных фотографий. Также работница заявила о необходимости заплатить за фотосессию. Эта услуга стоит 10 тысяч рублей. Она пришла в музей в белой длинной юбке, бежевой кофте с длинным рукавом, черном пиджаке и остроносых туфлях на низком каблуке, дополнив образ крупными серьгами и собранными волосами.

Как следует из соцсетей девушки, в итоге ее все же пропустили в музей — помог «симпатичный мужчина», чью роль не раскрыли. Блогер опубликовала фото в интерьерах Зимнего дворца.

Пресс-служба Эрмитажа также прокомментировала случившееся. В сообщении говорится, что таким образом девушка хотела заработать на имени музея. «На этой неделе в Эрмитаж пришли две посетительницы, пожелавшие провести фотосессию в залах. Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Девушки заверили, что это не входит в их планы. После того, как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены».

Также музей заявил, что в будущем может убрать услугу коммерческой съемки: «Новый способ заработать на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно. Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее».