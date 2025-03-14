«Привет, родные мои Водолеи!» Философы объясняют феномен астролога Анжелы Перл (Жиль Делез и общество потребления вошли в чат!)

Более двух миллионов подписчиков в Youtube и 500 тысяч фолловеров в Instagram* — вот сухие факты о медийности астролога и таролога Анжелы Перл. Как экс-учительнице математики удалось стать настолько популярной, несмотря на высокую конкуренцию среди адептов эзотерики, а также почему людям все еще свойственно магическое мышление? Рассказывают философы Йоэль Регев и Анна Ганжа.
Первые ролики на канале Angela Pearl в Youtube начали выходить в 2015 году, но, судя по описанию профиля, у астролога и таролога в эзотерике 20-летний стаж. Если раньше ролики Анжелы в среднем собирали десять тысяч просмотров, за последние несколько лет охваты резко выросли. Теперь их сотни тысяч, миллионы подписчиков и оды в комментариях: «Благодарю вас, царица», «Единственный гороскоп, который всегда сбывается», «Спасибо, что дарите уверенность, любовь к себе и осуществимые мечты».
Анжела Перл (настоящее имя астролога неизвестно!) в 2000 году, по ее словам, оставила работу учителем математики и эмигрировала из России в Австралию. Прогнозы она записывает, транслируя красивую жизнь у океана: солнце, пальмы, роскошные апартаменты. Перл выпускает гороскопы для каждого знака зодиака на месяц и год. Также есть прогнозы по особым космическим случаям: полнолуние, новолуние, солнечное затмение, ретроградный Меркурий.
Аудитория блогера отмечает, что Анжела — единственный астролог, который ассоциируется с бесконечным позитивом (карты говорят, что муж уйдет из семьи? значит, вас ждет вариант получше!), жизнеутверждающей энергией, мотивацией и мемами.
Йоэль Регев
кандидат философских наук, доцент Европейского университета, автор телеграм-канала «Атака крысы»
Феномен популярности Анжелы Перл связан с общим интересом к астрологии и таро. Его нельзя просто списать на суеверия и возврат к темным векам. В этом увлечении проявляется важная для современного человека потребность иметь дело с понятиями судьбы и предназначения. Лучше всего ее описал Жиль Делез в книге «Пруст и знаки». Он говорит, что человеком-знаком можно назвать того, кто рассматривает мир как систему, которая подает ему сигналы. Эти сигналы (или знаки) становятся проводниками знания. С помощью них человек понимает, что с ним происходит, почему он такой, какой есть и движется туда, куда движется.
Другой важный момент — Анжела Перл часто говорит, что цель ее работы — в том, чтобы дать людям возможность для самореализации. Это созвучно уже другой модели существования. Французские философы и социологи Люк Болтански и Эв Кьяпелло называют ее проектно-ориентированным градом или новым духом капитализма. Эта модель заключается в том, что человек успешен в той степени, в которой он реализует свой потенциал (чем больше проектов — тем лучше, чем меньше он задерживается на одном месте — тем эффективнее).
Сегодня мы совмещаем в себе два типа существования: человек-знак и человек-потенциал. В этом есть определенная проблема — человека-знака не интересует вопрос, как реализовать себя, ему важно, какие события с ним происходят. Человек-потенциал же наоборот зациклен только на успехе. Фигура Анжелы Перл в такой ситуации оказывается связующим звеном, которое сводит вопрос о судьбе к вопросу о счастливой самореализации.
Анна Ганжа
доцент Школы философии и культурологии НИУ ВШЭ, автор телеграм-канала «Шхуна Ганжа»
Анжела Перл — медиаперсонаж, который сам себя сделал. Эта искренняя женщина действовала интуитивно и занималась мимесисом: имитировала процесс становления селебрити, и в итоге ею стала. Произошло это в короткие сроки и связано с ее личными особенностями. Она лишена самокритики, и, не смущаясь, стала «нести людям добро» — этот посыл был считан аудиторией.
Сфера ее интересов — таро — механизм социальности эпохи модерна. Мы оказались в сложно устроенном обществе с огромным количеством информации. Мы вынуждены были стать интуитивистами: нам остается только угадывать, какие на самом деле в мире происходят события и находить для их интерпретации собственные инструменты. В этом как раз помогли практики гадания: они стали языком, который формулирует и описывает происходящее вокруг нас.
Например, Анжела Перл постоянно говорит о «ретроградном Меркурии», но никто не может вообразить ни ретроградность, ни тем более ретроградный Меркурий. Это «одомашнивание» возвышенного, с помощью которого мы приближаемся к тому, что для нас непостижимо.
Почему людям разных возрастов и социальных статусов резонируют предсказания этого астролога? В процессе социализации для навигации мы прислушиваемся к голосу матери, отца или кого-то взрослого. Я думаю, Анжела Перл в точности воспроизводит понятный нам материнский голос. У нее буквально похожий язык: «Смотри», «Отзвонись», «Сходи».
В конечном итоге ее предсказания — типичная буржуазная практика. Она говорит: «Вы пойдете на спорт», «У вас появится мечта». Так буржуазному субъекту внушается надежда на то, что он полноценный актор действительности.
Советы Анжелы Перл напрямую связаны с концепцией общества потребления. «Выберите няню», «Сделайте уколы красоты» — Анжела Перл общается со зрителем, как менеджер по продажам. Деликатный, но постоянно ставящий перед выбором и подталкивающий к новому акту потребления события, услуги или товара.
18+
*Instagram — ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ
Комментарии (0)