«Привет, родные мои Водолеи!» Философы объясняют феномен астролога Анжелы Перл (Жиль Делез и общество потребления вошли в чат!)

Первые ролики на канале Angela Pearl в Youtube начали выходить в 2015 году, но, судя по описанию профиля, у астролога и таролога в эзотерике 20-летний стаж. Если раньше ролики Анжелы в среднем собирали десять тысяч просмотров, за последние несколько лет охваты резко выросли. Теперь их сотни тысяч, миллионы подписчиков и оды в комментариях: «Благодарю вас, царица», «Единственный гороскоп, который всегда сбывается», «Спасибо, что дарите уверенность, любовь к себе и осуществимые мечты».

Анжела Перл (настоящее имя астролога неизвестно!) в 2000 году, по ее словам, оставила работу учителем математики и эмигрировала из России в Австралию. Прогнозы она записывает, транслируя красивую жизнь у океана: солнце, пальмы, роскошные апартаменты. Перл выпускает гороскопы для каждого знака зодиака на месяц и год. Также есть прогнозы по особым космическим случаям: полнолуние, новолуние, солнечное затмение, ретроградный Меркурий.

Аудитория блогера отмечает, что Анжела — единственный астролог, который ассоциируется с бесконечным позитивом (карты говорят, что муж уйдет из семьи? значит, вас ждет вариант получше!), жизнеутверждающей энергией, мотивацией и мемами.