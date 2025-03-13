Комитет Совфеда не поддержал законопроект об умерщвлении бездомных животных в приютах

Сенатор Андрей Клишас выступил против эвтаназии бездомных животных и прокомментировал, что комитет по конституционному законодательству и госстроительству не примет законопроект: «Люди расписываются в собственном бессилии и жестокости». Cенатор также отметил, что «в силу антиконституционных положений» закон не может быть принят.

«Вносится закон, который говорит, давайте регионам дадим право после того, как определенное количество дней животное без владельца провело в питомнике, просто их уничтожить. Мы подготовили отрицательное заключение», — дополнил Клишас.

Напомним, в предложенном законопроекте (документ был внесен в Думу 28 февраля) предлагалось:

Исключить норму, по которой приюты обязаны возвращать животных на волю после отлова, вакцинации и стерилизации.

Наделить регионы полномочиями устанавливать максимальное время содержания в приютах животных.

Обязать владельцев приютов содержать животное максимальное время. По истечению срока умерщвлять его гуманным способом.

Законопроект выдвинули на фоне участившихся нападений бездомных собак, в том числе на маленьких детей. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата планирует 18 марта рассмотреть законопроект в первом чтении.