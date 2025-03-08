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Общество

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Женщины на 20% чаще мужчин занимаются благотворительностью

Такие данные представил Российский Красный Крест. Девушки также «более открыто относятся к добровольчеству». 

Studio Romantic/shutterstock

Женщины, как подчеркнули в Красном Кресте, «охотнее сдают вещи и оказывают нематериальную помощь». Они активнее участвуют в соцпроектах, становятся донорами крови и регулярно помогают благотворительным фондам финансово.

«Исторически именно женщины стояли у истоков благотворительности в России. Во время Крымской войны в XIX веке великая княгиня Елена Павловна, основоположница сестринского дела, обратилась ко всем русским женщинам, не связанным семейными обязательствами с призывом вступать в общину сестер милосердия для помощи больным и раненым», — говорится в сообщении организации.

Также в Красном Кресте отметили, что женщины остаются главной движущей силой благотворительности. По их данным, мужчины чаще делают разовые крупные пожертвования, девушки выбирают систематическую помощь.

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