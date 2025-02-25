«Ленфильм» передал Людмиле Нарусовой архивные материалы к незавершенному доку Семена Арановича об Анатолии Собчаке

Уникальные записи интервью первого мэра Петербурга чудом сохранились после смерти постановщика усилиями второго режиссера Тамары Агаджанян и долгие годы хранились на студии.
Людмила Нарусова и Анатолий Собчак
Как отмечает пресс-служба «Ленфильма», киностудия официально передала материалы незавершенного фильма режиссера Семена Арановича Фонду Анатолия Собчака (президентом которого и является вдова Собчака Людмила Нарусова) 24 февраля.
Аранович («Торпедоносцы» и «Противостояние») начал работу над документальным фильмом о жизни первого мэра Петербурга после прочтения книги Собчака «Хождение во власть», однако из-за болезни режиссер не смог завершить картину.
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