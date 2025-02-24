В Петербурге открывают «Музей бомжей». Вход будет платным

С 1 апреля на Гороховой улице, 31 начнет работу новый частный музей, посвященный истории бездомных. По словам Антона Бородина, цель проекта – развеять стереотипы и снять негативную окраску аббревиатуры «БОМЖ». На создание пространства ушло более 1 млн рублей.

«Центром экспозиции станут истории о людях, а точнее — их собирательных образах, из разных веков и их судьбы. Можно будет увидеть калику перехожего XIV века, разбойника и каторжника послепетровских времен, обитательницу ночлежки конца XIX века, советского бича, бомжа конца 1990–х и других интересных персонажей. У каждого своя тяжелая и интересная история. Но будут и другие экспонаты и материального, и нематериального характера. Собирали все более года и самыми разными способами», — говорит Бородин в интервью изданию «Деловой Петербург».

Проект не ограничится постоянной экспозицией, с конца мая по пятницам и субботам здесь будут проводиться тематические мероприятия: чтения рассказов о бездомных под музыку, смотры авторского кино, встречи с бывшими бездомными, фото-выставки и экспозиции с работами художников.