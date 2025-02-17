Где петербуржцы ищут любовь: в лидеры онлайн-дейтинга вышли приложения Mamba и Tabor

По полученным данным, за три года аудитория таких сервисов в Петербурге выросла в полтора раза и сейчас насчитывает 1 500 000 человек. Доля мужчин чуть выше, чем доля женщин: 53% и 46% процентов соответственно.

По популярности пальму первенства в Петербурге три года подряд держит Mamba. Второе место поделили Tinder и Tabor, замыкает тройку LovePlanet. Наибольшей популярностью у мужчин в Петербурге пользуются LovePlanet и Teamo — там их число в два раза превышает число представительниц прекрасного пола. Больше всего женщин (59%) регистрируется на платформе «Кавёр» — дейтинге на основе афиши мероприятий.