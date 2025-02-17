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Где петербуржцы ищут любовь: в лидеры онлайн-дейтинга вышли приложения Mamba и Tabor

Оператор мобильной связи T2 провел масштабное исследование, как менялся портрет пользователей дейтингов на Северо-Западе в 2022–2024. В выборку вошли 8 площадок: «VK Знакомства», Loveplanet, Mamba, Pure, Tabor, Teamo, Tinder, Twinby. Петербург занимает третье место в России по количеству пользователей приложений для знакомств после Москвы и Челябинской области.

Shutterstock

По полученным данным, за три года аудитория таких сервисов в Петербурге выросла в полтора раза и сейчас насчитывает 1 500 000 человек. Доля мужчин чуть выше, чем доля женщин: 53% и 46% процентов соответственно.

По популярности пальму первенства в Петербурге три года подряд держит Mamba. Второе место поделили Tinder и Tabor, замыкает тройку LovePlanet. Наибольшей популярностью у мужчин в Петербурге пользуются LovePlanet и Teamo — там их число в два раза превышает число представительниц прекрасного пола. Больше всего женщин (59%) регистрируется на платформе «Кавёр» — дейтинге на основе афиши мероприятий.

Ядро пользователей дейтинг-сервисов — мужчины и женщины возрастом от 35 до 44 лет. Их поровну — по 33%. Дальше наблюдаются незначительные расхождения: в возрастной категории 45-54 больше женщин (22% к 18%), а в промежутке 25-34, наоборот, преобладает сильный пол (27% к 21%).
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