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Эрарта запускает интерактивный формат знакомств. Да, прямо в музее!

Остались одни на Валентинов день, а хочется провести его в приятной компании? Теперь поход в музей — это не только скучные блуждания, но и возможность познакомиться с искусством в интересном окружении или испытать волнующий романтик-интерактив.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой музея Эрарта

Музей современного искусства Эрарта запускает развлекательный проект «Знакомства в Эрарте», с помощью которого можно точно понять, чего желает другой человек. В сувенирном магазине на первом этаже каждый гость может выбрать значок, отражающий его настроение (как статус в соцсетях, только в реале):

  • «Точно нет» – если хочется побыть наедине с искусством,
  • «Не против» – для тех, кто открыт к общению,
  • «Только за» – если готовы к любым встречам, даже романтическим!

А чтобы общение сдвинулось с мертвой точки, у некоторых экспонатов в Музейном крыле появились специальные «сердечные» зоны для встреч. Если начать разговор сложно, достаточно наведите камеру на QR-код и получите подсказки от команды Эрарты.

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