Эрарта запускает интерактивный формат знакомств. Да, прямо в музее!

Музей современного искусства Эрарта запускает развлекательный проект «Знакомства в Эрарте», с помощью которого можно точно понять, чего желает другой человек. В сувенирном магазине на первом этаже каждый гость может выбрать значок, отражающий его настроение (как статус в соцсетях, только в реале):

«Точно нет» – если хочется побыть наедине с искусством,

«Не против» – для тех, кто открыт к общению,

«Только за» – если готовы к любым встречам, даже романтическим!

А чтобы общение сдвинулось с мертвой точки, у некоторых экспонатов в Музейном крыле появились специальные «сердечные» зоны для встреч. Если начать разговор сложно, достаточно наведите камеру на QR-код и получите подсказки от команды Эрарты.

18+