Нормальное место готовит фестиваль «По любви» ко Дню святого Валентина

Благотворительный кластер проведет мастер-классы, лекции, кинопоказы, прогулки по виртуальной реальности, боксы для сдачи ненужных вещей (бывших), дружеский дейтинг и многое друге. Участвуя в мероприятии, вы поддерживаете работу Нормального места и социальные проекты в нем.
Фестиваль в честь Дня всех влюбленных пройдет в Нормальном месте, куда зовут всех: если вы хотите побыть одни, или с кем-то среди своих, или просто среди разных.
В программе:
- мастер-классы и подарки своими руками
- лекции и дискуссии
- кинопоказы и прогулки по виртуальной реальности
- бокс для вещей бывших от «Спасибо!»
- бережный дружеский дейтинг
- знакомства от PurPur
- угощения от «Простых вещей»
- фотоателье портрета любви к себе
- инди-рок концерт
Приходя на мероприятие, вы поддерживаете Нормальное место и социальные проекты в нем, вносите вклад в доступное образование, поможете уязвимым социальным группам, создавая пространство, где каждый может быть собой и быть нормальным.
В мероприятии также участвуют «Простые вещи», книжное издательство «Самокат», школа странных языков «Бюро переводов», PurPur, программа «Старшие», проект «Драматургия окраин», Friendly Speed Dating, «Тебе поверят», клиника доказательной медицины W Clinic, Пространство Политика, Французский институт в Санкт-Петербурге, Пироги и самоорганизация, Кризисный центр для женщин ПОЛИНА, «Тихо в саду», Мастерская «Горка», Растительный кружок и многие другие.
Фестиваль «По любви» пройдет 15 февраля с 14:00 в Нормальном месте («Севкабель Порт», Кожевенная, 34А). Вход на мероприятие свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться.
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