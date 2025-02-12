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Нормальное место готовит фестиваль «По любви» ко Дню святого Валентина

Благотворительный кластер проведет мастер-классы, лекции, кинопоказы, прогулки по виртуальной реальности, боксы для сдачи ненужных вещей (бывших), дружеский дейтинг и многое друге. Участвуя в мероприятии, вы поддерживаете работу Нормального места и социальные проекты в нем.

Представлено Благотворительным кластером Нормальное место

Фестиваль в честь Дня всех влюбленных пройдет в Нормальном месте, куда зовут всех: если вы хотите побыть одни, или с кем-то среди своих, или просто среди разных.

В программе: 

  • мастер-классы и подарки своими руками
  • лекции и дискуссии  
  • кинопоказы и прогулки по виртуальной реальности
  • бокс для вещей бывших от «Спасибо!»
  • бережный дружеский дейтинг
  • знакомства от PurPur
  • угощения от «Простых вещей»
  • фотоателье портрета любви к себе 
  • инди-рок концерт

Приходя на мероприятие, вы поддерживаете Нормальное место и социальные проекты в нем, вносите вклад в доступное образование, поможете уязвимым социальным группам, создавая пространство, где каждый может быть собой и быть нормальным.

В мероприятии также участвуют «Простые вещи», книжное издательство «Самокат», школа странных языков «Бюро переводов», PurPur, программа «Старшие», проект «Драматургия окраин», Friendly Speed Dating, «Тебе поверят», клиника доказательной медицины W Clinic, Пространство Политика, Французский институт в Санкт-Петербурге, Пироги и самоорганизация, Кризисный центр для женщин ПОЛИНА, «Тихо в саду», Мастерская «Горка», Растительный кружок и многие другие.

Фестиваль «По любви» пройдет 15 февраля с 14:00 в Нормальном месте («Севкабель Порт», Кожевенная, 34А). Вход на мероприятие свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться.

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