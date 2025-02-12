Нормальное место готовит фестиваль «По любви» ко Дню святого Валентина

Фестиваль в честь Дня всех влюбленных пройдет в Нормальном месте, куда зовут всех: если вы хотите побыть одни, или с кем-то среди своих, или просто среди разных.

В программе:

мастер-классы и подарки своими руками

лекции и дискуссии

кинопоказы и прогулки по виртуальной реальности

бокс для вещей бывших от «Спасибо!»

бережный дружеский дейтинг

знакомства от PurPur

угощения от «Простых вещей»

фотоателье портрета любви к себе

инди-рок концерт

Приходя на мероприятие, вы поддерживаете Нормальное место и социальные проекты в нем, вносите вклад в доступное образование, поможете уязвимым социальным группам, создавая пространство, где каждый может быть собой и быть нормальным.

В мероприятии также участвуют «Простые вещи», книжное издательство «Самокат», школа странных языков «Бюро переводов», PurPur, программа «Старшие», проект «Драматургия окраин», Friendly Speed Dating, «Тебе поверят», клиника доказательной медицины W Clinic, Пространство Политика, Французский институт в Санкт-Петербурге, Пироги и самоорганизация, Кризисный центр для женщин ПОЛИНА, «Тихо в саду», Мастерская «Горка», Растительный кружок и многие другие.

Фестиваль «По любви» пройдет 15 февраля с 14:00 в Нормальном месте («Севкабель Порт», Кожевенная, 34А). Вход на мероприятие свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться.