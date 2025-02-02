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Петербургские градозащитники запустили «Марафон горячих точек», посвященный сохранению исторических зданий и парков

Инициаторы планируют проводить встречи  в доме Полежаева на Старорусской, 5/3. На них активисты будут рассказывать об объектах, которым грозит снос.

Vladimir Mulder/shutterstock

Встречи градозащитных и экологических групп будут посвящены защите Лахты, Общественного сада на Сытнинской, Охтинского мыса, дома Лермонтова, здания ВНИИБ, Фарфоровского моста, парка «Заросли» и многих других объектов.

«С середины следующей недели приглашаем все градозащитные и экологические группы рассказать о своих горячих точках. Будем встречаться по будням в 19 часов, по выходным - в 17! Всех приглашаем!» — говорится в объявлении канала SOS СПб СНОС.

Ранее мы писали о том, что Смольный подготовил законопроект о корректировке охранных зон. Понятие «не ценных исторических зданий» исключили из новой редакции. В предыдущем такой пункт был.

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