Петербуржцы могли быть на борту разбившегося в Вашингтоне самолета

В числе пассажиров были спортсмены, тренеры и члены их семей. Как сообщает ТАСС, среди них, были трое петербуржцев — Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская. Шишкова и Наумов — чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России и призеры зимних Олимпиад 1992 и 1994 годов. Фигуристы родились в Петербурге, а затем переехали и занимались тренерской работой в США.

Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «плохой ситуацией, которую, похоже, можно было предотвратить»: «Самолет находился на идеальной и обычной траектории захода на посадку в аэропорт. Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Была ЯСНАЯ НОЧЬ, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся или не опустился, или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет».

На месте крушения продолжают работать экстренные службы и полиция. Сейчас известно о 18 погибших — всего на борту находилось 64 человека.