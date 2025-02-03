Массовые сокращения, остановка гонки зарплат и меньше удаленки: главный хантер рунета Алена Владимирская — о рынке труда в 2025-м

2024 год многим компаниям запомнился дефицитом кадров и ожесточенной борьбой за сотрудников. Собака.ru узнала у главного хантера рунета и основательницы сервиса поиска вакансий Facancy Алены Владимирской, чего нам ждать от 2025 года. Спойлер: условия теперь диктуют не соискатели, а работодатели.
Чем запомнился 2024-й для рынка труда?
Я понимаю, что ответ спровоцирует много недовольств, но в целом 2024-й запомнился небывалым ростом доходов, дефицитом белых и синих воротничков. Компании перекупали специалистов, особенно в Петербурге и в Москве, предлагая оклад в полтора-два раза выше предыдущего.
Зарплаты многих синих воротничков стали выше, чем у белых. Анекдот вроде «я работаю таксистом или курьером для души» перестал быть шуткой. Если начинающий маркетолог мог зарабатывать 60−70 тысяч рублей, то курьер получал те же деньги за меньшее количество часов и при меньшей ответственности.
2024-й запомнился массовым возвращением уехавших после начала СВО. Полтора-два года эмигранты пытались устроиться в других странах и даже многие нашли работу, но увидели текущие зарплаты, отношение и уровень позиций в отечественные компаниях, и приехали в Россию.
Что ждать от 2025-го?
Мы живем в турбулентные времена. Сегодня прогнозировать на год — самоубийство, но я попробую. Если взять текущие реалии за константу, можно сказать следующее: наступивший год впервые за много лет — год работодателя. Все в России привыкли, что работа — не ценность. Почему? Потому что вакансий всегда было много. Мы забыли о страхе потерять работу и о кайфе от того, что ее имеем. В 2025-м ситуация меняется для белых и частично для синих воротничков. С чем это связано? 2023-й и 2024-й ознаменованы диким ростом российской экономики за счет импортозамещения и госфинансирования ключевых отраслей — промышленности и сельского хозяйства. Сегодня мы наблюдаем высокую ключевую ставку ЦБ РФ (ключевая ставка ЦБ РФ составляет 21% на 22 января 2025 года, —Прим.Ред.).Большинство компаний не могут взять кредиты. Некоторые закрываются или развиваются уже не такими быстрыми темпами как раньше. Персонал и зарплаты — самая больная статья расходов. Работодатели будут сильно оптимизировать затраты. Впервые за долгие годы мы увидим массовые сокращения персонала, уменьшение количества вакансий для белых воротничков, остановку гонки зарплат. Когда на рынке труда окажется много людей, особенно клерков, никто не будет перекупать друг друга. Отдельных профессионалов — да, но это уже вопрос персоналий. Надежды на более высокие должности и зарплаты стоит отложить до лучших времен.
Какие сферы сегодня сильно растут?
Если в 2023-м и 2024-м на рынке труда правили IT, e-commerce, непродуктовый ритейл, небольшие производства, в 2025-м на первый план выходят сельское хозяйство и тяжелая промышленность, в том числе оборонный комплекс. Там будут деньги и возможности для карьерного роста. Впервые за много лет не ожидаем роста зарплат и профицита вакансий в IT.
Сохраняется ли тренд на удаленную работу или нет?
Удаленной работы становится все меньше — это мировой тренд. Многие работодатели признали гибридный формат более эффективным. Компании чаще предлагают сотрудникам встречаться офлайн, некоторые — четыре дня в офисе, день из дома.
Как сменить работу, не потеряв в должности и в зарплате? Стоит ли это делать сейчас?
Есть два пиковых сезона по активности хантинга: с середины января до конца марта и вторая половина августа. Это отличное время, чтобы сменить работу. Сегодня важно учитывать состояние рынка труда. Если отрасль схлапывается, например, как сегодня происходит с девелопментом, вероятнее всего, новую работу за те же деньги вы вряд ли найдете. Большинство соискателей исходит из данных прошлых лет, когда компании активно нанимали людей и предлагали хорошие зарплаты, — это ошибка. 2025 год будет совершенно иной. Заранее узнайте у карьерных консультантов, что происходит в вашей отрасли, а потом принимайте решение: уходить или нет. Выбирайте специалиста из той страны, где ищите работу. Не стоит обращаться к карьерным консультантам, которые позиционируют себя как психологи. Такие эксперты будут давать рекомендации, исходя из вашей личности, а не из конъюнктуры рынка. Рассчитывайте на те деньги, что предлагают компании, а не на те, которые кажутся правильными.
Что сегодня работодатели ожидают от потенциальных кандидатов?
Самое главное — адекватность. Наверное, все видели мемы в духе «я не пойду на работу, если в офисе не будет шести сортов кофе или корма для моей собаки». Сегодня это неважно. Вакансий становится меньше, чем соискателей. Люди начинают пересматривать требования и зарплатные ожидания. Поэтому 2025 год станет для нас непривычно грустным. Поколение Z впервые столкнется с профицитом вакансий. Ничего необычного: этот рыночный цикл происходит раз в 10-15 лет. Многим будет больно и неприятно, но такова жизнь.
Могли бы вы дать совет, к чему работодателям и соискателям стоит готовиться в 2025 году?
Нужно быть адекватным в требованиях и максимально эффективным. Много и качественно работайте, тогда все будет зашибись.
Превью: Roman Samborskyi / Shutterstock
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