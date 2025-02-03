Массовые сокращения, остановка гонки зарплат и меньше удаленки: главный хантер рунета Алена Владимирская — о рынке труда в 2025-м

Чем запомнился 2024-й для рынка труда?

Я понимаю, что ответ спровоцирует много недовольств, но в целом 2024-й запомнился небывалым ростом доходов, дефицитом белых и синих воротничков. Компании перекупали специалистов, особенно в Петербурге и в Москве, предлагая оклад в полтора-два раза выше предыдущего.

Зарплаты многих синих воротничков стали выше, чем у белых. Анекдот вроде «я работаю таксистом или курьером для души» перестал быть шуткой. Если начинающий маркетолог мог зарабатывать 60−70 тысяч рублей, то курьер получал те же деньги за меньшее количество часов и при меньшей ответственности.

2024-й запомнился массовым возвращением уехавших после начала СВО. Полтора-два года эмигранты пытались устроиться в других странах и даже многие нашли работу, но увидели текущие зарплаты, отношение и уровень позиций в отечественные компаниях, и приехали в Россию.