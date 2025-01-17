Премьера! Танц-труппа фонда «Антон тут рядом» представит инклюзивную постановку «Твоими глазами» на Новой сцене Александринского театра

«Антон тут рядом» дебютировал в танце в 2021 году: пять студентов фонда и четыре нейротипичных артиста под руководством хореографа и куратора Дома Радио Алевтины Грунтовской всего за три месяца поставили свою первую инклюзивную историю «По пути» о том, что такое дом. И с тех пор регулярно собирают аншлаги. В портфолио — работа с сенсационным хореографом Владимиром Варнавой и музыкантом Пашей Артемьевым, инклюзивный рейв «о. Лебединое» и перформанс «Скрытое».

А на 8 февраля заявлена дримтим-премьера новейшего спектакля: в основу мультижанрового проекта «Твоими глазами» легли сновидения, записанные на диктофон. Через танец студенты фонда и нейротипичные артисты расскажут о страхе одиночества и как его преодолеть. Размышления героев сопровождают видеопроекции Наталии Суворовой, музыка Сони Скобелевой, костюмы Торы Пархимович и световая инсталляция Ксении Котеневой (лауреата «Золотой маски» в номинации «Лучшая работа художника по свету» в красивейшем спектакле Пермской оперы «Замок герцога Синяя Борода»!).