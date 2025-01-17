Премьера! Танц-труппа фонда «Антон тут рядом» представит инклюзивную постановку «Твоими глазами» на Новой сцене Александринского театра

Важная премьера на Новой сцене Александринского театра: любимая танц-труппа фонда «Антон тут рядом» 8 февраля покажет спектакль «Твоими глазами»: психоанализ и музыка саунд-художницы Сони Скобелевой. Настоящий квест — успеть до солдаута!
«Антон тут рядом» дебютировал в танце в 2021 году: пять студентов фонда и четыре нейротипичных артиста под руководством хореографа и куратора Дома Радио Алевтины Грунтовской всего за три месяца поставили свою первую инклюзивную историю «По пути» о том, что такое дом. И с тех пор регулярно собирают аншлаги. В портфолио — работа с сенсационным хореографом Владимиром Варнавой и музыкантом Пашей Артемьевым, инклюзивный рейв «о. Лебединое» и перформанс «Скрытое».
А на 8 февраля заявлена дримтим-премьера новейшего спектакля: в основу мультижанрового проекта «Твоими глазами» легли сновидения, записанные на диктофон. Через танец студенты фонда и нейротипичные артисты расскажут о страхе одиночества и как его преодолеть. Размышления героев сопровождают видеопроекции Наталии Суворовой, музыка Сони Скобелевой, костюмы Торы Пархимович и световая инсталляция Ксении Котеневой (лауреата «Золотой маски» в номинации «Лучшая работа художника по свету» в красивейшем спектакле Пермской оперы «Замок герцога Синяя Борода»!).
Танцовщица MusicAeterna Dance, куратор Дома Радио, хореограф, художественный руководитель танцевальной группы «Антон тут рядом»:
«Индивидуальность особенно заметна в танце, в бессловесности, там, где звучит музыка каждого. Над постановкой “Твоими глазами” мы работали в сотворчестве. И совместные поиски привели нас к теме узнавания друг друга. Студент фонда Григорий Гришин привнес образы, близкие к фильмам Дэвида Линча и Стэнли Кубрика, а стихотворения Саши Воробьева стали частью драматургии проекта. И важно: в 2025-м повторим уже ставший визитной карточкой инклюзивный рейв “о. Лебединое” и обязательно сделаем что-то совершенно неожиданное даже для нас. Ждите крутые коллаборации и кинотанец! Пусть мир знает — мы здесь».
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