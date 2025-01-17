«Тг», «жиза» и «топчик»: СПбГУ и сервис LiveDune собрали топ слов русскоязычного сленга за 2024 год

Исследователи проанализировали 56 миллионов (!) комментариев в социальных сетях.
Совместное исследование сервиса аналитики соцсетей LiveDune и СПбГУ показало, что сленг из тех-сферы и гейминга стал самым популярным за прошедший 2024 год. Авторы исследования проанализировали более 200 слов и их форм, чтобы понять, как часто их используют и как меняются тренды. Так, оказалось, в среднем сленг встречается в одном комментарии из 230 (0,43%), а лидером по насыщенности таких словечек стал Telegram (0,70%), за ним следуют ВКонтакте (0,59%), Одноклассники (0,47%).
В топе рейтинга самых используемых — слово «тг» и его формы. Причем, его употребляют чаще в других социальных сетях: ВКонтакте и других. Его популярность связана с ростом числа обсуждений альтернативных платформ, где нет алгоритмических лент. На втором месте — «гостинг», также ставший словом года для ВКонтакте. Замыкает тройку лидеров мемное «го» — из игрового бэкграунда.
Также в списке лидеров:
- «Рил» — слово, обозначающее действительно, серьезно.
- «Фейк» — намеренный обман.
- «Мерч» — продукция с символикой бренда.
- «Хз» — не знаю.
- «Катка» — процесс игры.
- «Жиза» — жизненно.
- «Топчик» — одобрение предмета или действия.
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