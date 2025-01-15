Мы глупеем! Люди по всему миру забывают, как читать и писать? Глобальное исследование говорит именно об этом! Почему так происходит?

В конце 2024 года вышло большое исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Его результаты стали сенсацией — за последние 10 лет в большинстве развитых экономик мира взрослые люди стали хуже справляться с задачами на грамотность и арифметику. Как полагают в ОЭСР, это может иметь важные последствия для политических систем и экономик целых государств. Рассказываем подробнее о выводах экспертов ОЭСР и что в этом смысле известно о России?
«С этим даже школьник справится», — ироничная фраза, которую часто можно услышать в ответ на простое задание. Между тем недавнее международное исследование показывает, что значительная часть взрослых в развитых странах мира испытывают проблемы с решением задач, которым их должны были научить в школе.
В декабре 2024 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты большого исследования функциональной грамотности взрослых людей в 31 стране мира (от Чили до США и от Эстонии до Новой Зеландии). В нем приняло участие 160 тысяч человек в возрасте от 16 до 65 лет.
ОЭСР — международная организация, учрежденная в 1961 году на основе Организации Европейского экономического сотрудничества. Она объединяет 38 государств, на долю которых приходится более половины ВВП планеты.
Задачей экспертов ОЭСР было проверить, как люди, закончившие среднюю школу, справляются с задачами на грамотность и понимание текстов, счет и решение прикладных вопросов. Результаты исследования оказались тревожными. «В среднем по всем странам-участницам пятая часть взрослых способна понимать только простые тексты или решать простые арифметические задачи», — говорится в отчете ОЭСР.
Из доклада ОЭСР
Цитата по официальному сайту организации:
В странах[-членах] ОЭСР, принявших участие в Survey of Adult Skills (буквально: «Исследование навыков у взрослых»), средние баллы… составляют: 260 баллов за грамотность; 263 — за арифметику и счет; 251 балл за решение прикладных задач (по шкале от 0 до 500 баллов). Взрослые в Финляндии набрали самые высокие баллы по грамотности (296 баллов) и арифметике (294 балла), а также по адаптивному решению проблем (276 баллов, такой же балл получили взрослые в Японии).
Становится хуже
Обеспокоенность авторов исследования вызывает не только тот факт, что порядка 20% взрослых в развитых странах имеют проблемы с грамотностью и счетом (в конце концов, далеко не все школьники имеют хорошие оценки по этим предметам). Особенно экспертов ОЭСР беспокоит тот факт, что ситуация, на их взгляд, становится хуже.
В середине 2010-х, они уже проводили аналогичное исследование. Сравнивая его результаты с нынешними, исследователи пришли к выводу, что «за последнее десятилетие средний уровень грамотности оставался стабильным или снизился в большинстве стран-участниц». Серьезных улучшений добились лишь в Финляндии (+15 баллов) и Дании (почти +9 баллов). В то же время в Польше, Новой Зеландии, Литве и Южной Корее результаты упали более чем на 20 баллов.
Ситуация с арифметикой и счетом значительно лучше. Каких-то положительных изменений добились 16 стран из 31 (здесь в лидерах Сингапур и Финляндия — почти по +17 баллов). Однако в 11 странах есть ухудшения (здесь сомнительное «первенство» у Литвы и Польши — по -21 балл). Еще для четырех стран данных об оценках нет. Данных об изменении оценок за решение прикладных задач авторы не приводят.
Отдельно исследователи останавливаются на том, что Survey of Adult Skills фиксирует усиление образовательного неравенства. Так, пишут эксперты ОЭСР, «снижение уровня владения языком чаще встречалось (и было более заметным) среди взрослых с низким уровнем образования». Проще говоря, люди, имеющие за плечами только неполное школьное образование стали в среднем еще менее грамотными, чем 10 лет назад.
Из доклада ОЭСР
Цитата по официальному сайту организации:
Взрослые, выросшие в благоприятных социально-экономических условиях, продемонстрировали более высокий уровень владения всеми навыками. Наличие хотя бы одного родителя с высшим образованием связано с преимуществом в 50 баллов по грамотности, в 49 баллов по счету и в 42 балла по адаптивному решению проблем по сравнению со взрослыми, у которых нет родителей, получивших полное среднее образование… Со времени предыдущей оценки разрыв в уровне владения навыками между взрослыми с родителями с низким и высоким уровнем образования увеличился в половине стран[-участниц исследования].
Причины и последствия
Как поясняют авторы, «в некоторых странах иммиграция объясняет небольшую часть изменений в уровне грамотности населения». Проще говоря, в таких государствах, как Австрия, Германия, Новая Зеландия минус к среднему баллу по грамотности добавили недавно приехавшие жители, которые еще не так хорошо владеют языком новой для себя страны. Однако, настаивают в докладе, эффект миграции слишком мал, чтобы списывать на него все снижение среднего балла по грамотности (не говоря уже об арифметике и решении прикладных задач).
Как предполагает глава отдела образования и навыков ОЭСР Андреас Шлейхер, взрослые сегодня получают меньше практики в чтении больших и сложных текстов, чем раньше. «Виноват TikTok», — резюмирует позицию Шлейхера журнал The Economist.
Социолог Юлия Байер в беседе с редакцией Собака.ru также говорит о том, что современное информационное общество серьезно влияет на результаты подобных тестирований. Однако она смотрит на ситуацию более оптимистично.
Юлия Байер
Доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге:
Мы должны учитывать, что да, люди все меньше могут посчитать что-то в уме, но они прекрасно знают, куда нажать в своем смартфоне, чтобы открыть калькулятор. То же самое касается и грамотности, за которой теперь следит автокоррекция. Конечно, когда человека сначала приучают к технике, а потом заставляют решать задания без костыля в виде смартфона, то он начинает «хромать». Это все равно, как если бы первобытному человеку дали бы палку-копалку и приучили бы ей пользоваться, а потом отобрали бы ее и сказали: «Да без палки ты ничего не умеешь!» Для человека информационного общества айфон — это палка-копалка, к которой он привык.
Впрочем, настаивают эксперты ОЭСР, владение базовой грамотностью, навыками счета и решения прикладных задач имеет значение и в реальной жизни, где можно пользоваться гаджетами. Их результаты показывают, что каждые дополнительные 58 баллов за арифметику повышают вероятность найти работу на 1 процентный пункт, а зарплату — на 9%. Кроме того, «многие взрослые с низкой квалификацией чувствуют себя оторванными от политических процессов и не имеют навыков для взаимодействия со сложной цифровой информацией, что становится все более серьезной проблемой для современных демократий», — говорится в тексте исследователей.
Отсюда следует вывод, что «решение [выявленных в ходе исследования] проблем — это не просто вопрос справедливости». Фактически, по их мнению, речь идет о вызовах для «экономической устойчивости и социальной сплоченности».
Из доклада ОЭСР
Цитата по официальному сайту организации:
Чтобы решить эти проблемы, нам нужно переосмыслить наш подход к непрерывному обучению и трудоустройству. Это не просто вопрос финансирования, но и стимулирования возможностей повышения квалификации и переподготовки, особенно для низкоквалифицированных работников… образование должно стать более доступным за счет снижения барьеров для непрерывного обучения, в том числе за счет [большего количества] модульных и целевых курсов, а также возможностей для получения знаний онлайн. В целом результаты опроса подчеркивают настоятельную необходимость всеобъемлющей переоценки того, как страны поддерживают развитие навыков. Инвестируя в своих граждан, правительства будут формировать более устойчивый и инклюзивный рынок труда, который помогает поддерживать процветание для всех.
Что происходит в России?
Россия, в отличие от целого ряда других стран бывшего Восточного блока (к примеру Польши, Чехии и Эстонии), не входит в ОЭСР. Соответственно, в нашей стране Survey of Adult Skills не проводился.
Вместо этого с 2024 года в России по заказу ЦБ и Минфина замеряют уровень финансовой грамотности. Как говорится в сообщении Центробанка, индекс формируется из социологических данных и статических показателей — «первые демонстрируют ценности и установки граждан, вторые — поведение, в котором эти установки и ценности проявляются».
В итоге первый замер, проведенный в конце прошлого года, дал результат в 41,7 балла из 100 возможных. Как пояснила Собака.ru директор Центра проектов и образовательных программ Анна Баяндина, эти замеры являются частью дорожной карты по повышению финансовой культуры населения страны. «Наша жизнь усложняется, финансовые продукты становятся другими и развитие финансовой культуры — это, наверное, хорошая стратегическая история, которая может в долгосрочной перспективе повлиять на рост благосостояния семей в целом», — говорит собеседница редакции.
При этом она отмечает, что на основании этого показателя нельзя сравнивать то, что происходит с функциональной грамотностью (показатели которой замеряли в ходе Survey of Adult Skills) в России и ОЭСР. «Не видя исследования [функциональной грамотности в России], нельзя утверждать ничего достоверно, — говорит она, — тут надо проводить свои собственные исследования. В России это все же решили сделать не с точки зрения функциональной, а именно финансовой грамотности».
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