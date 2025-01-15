Мы глупеем! Люди по всему миру забывают, как читать и писать? Глобальное исследование говорит именно об этом! Почему так происходит?

«С этим даже школьник справится», — ироничная фраза, которую часто можно услышать в ответ на простое задание. Между тем недавнее международное исследование показывает, что значительная часть взрослых в развитых странах мира испытывают проблемы с решением задач, которым их должны были научить в школе.

В декабре 2024 года Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала результаты большого исследования функциональной грамотности взрослых людей в 31 стране мира (от Чили до США и от Эстонии до Новой Зеландии). В нем приняло участие 160 тысяч человек в возрасте от 16 до 65 лет.