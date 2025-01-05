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В Японии умерла старейшая жительница планеты

Она скончалась в возрасте 116 лет. Томико Итоока умерла 29 декабря по естественным причинам. Как уточняет Kyodo, старейшая жительница планеты жила в доме престарелых.

360b / Shutterstock.com

Она стала самой пожилой женщиной в мире в декабре 2023 года, когда умерла 116-летняя Фуса Тацуми, также жительница Японии. При этом официально этот статус Книга рекордов Гиннесса присвоила ей лишь в сентябре 2024 года. 

Теперь старейшим человеком на Земле считается 16-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.

Напомним, что в прошлом году также умерла старейшая жительница Земли. Люсиль Рэндон было 118 лет. 

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