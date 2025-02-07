Борьба с выгоранием и расслоение среди кандидатов: главные тенденции рынка труда на 2025 год

Тренд 1: Борьба с выгоранием

Более половины работающих россиян (59%) сталкиваются с симптомами выгорания — такие результаты в сентябре 2024 года показало исследование страхового брокера Mainsgroup. По данным опросов других компаний, с этой проблемой знакомы от 43% до 76% экономически активных жителей страны.

Разброс в результатах огромен — это свидетельствует о том, что у исследователей, видимо, нет единой методики подсчета и даже общего согласия относительно того, что именно считать этими самыми симптомами. Тем не менее очевидно — значительная часть россиян выгорает на работе. Это негативно сказывается не только на самих сотрудниках, но и на их работодателях — как пишет компания по оценке персонала ЭКОПСИ, психологические проблемы могут снижать производительность человека на сумму, эквивалентную 34% его зарплаты.

Проблема эта глобальная, так, согласно данным Американской психологической ассоциации, в 2022 году 79% американцев сталкивались с хроническим стрессом на рабочем месте. Неудивительно поэтому, что экс-руководитель отдела кадров компании Adidas, известная HR-специалист Аманда Раджкумар назвала «тушение пламени выгорания» одним из самых важных приоритетов 2025 года.

«Крайне важно, чтобы в течение следующих 12 месяцев к благополучию сотрудников на рабочем месте относились серьезно, — написала эксперт в своей программной статье для издания Raconteur. — HR-отделы должны использовать данные, чтобы понимать то, с чем сталкиваются их сотрудники, вовремя выявлять [негативные] тенденции, чтобы вовремя предлагать решения любых проблем».