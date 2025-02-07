Борьба с выгоранием и расслоение среди кандидатов: главные тенденции рынка труда на 2025 год

«Рынок труда изменился навсегда» — такие заявления не раз можно было прочитать во время и сразу после пандемии коронавируса. Однако, как оказалось, COVID-19 был лишь началом. Вслед за ним пришли структурная перестройка экономики, геополитическая напряженность, революция искусственного интеллекта. В итоге и работникам, и работодателям приходится постоянно приспосабливаться к совершенно новым условиям. Какими же будут эти условия в наступающем году? Что тренды будут определять условия найма в России и в мире? Рассказываем в материале Собака.ru.
Тренд 1: Борьба с выгоранием
Более половины работающих россиян (59%) сталкиваются с симптомами выгорания — такие результаты в сентябре 2024 года показало исследование страхового брокера Mainsgroup. По данным опросов других компаний, с этой проблемой знакомы от 43% до 76% экономически активных жителей страны.
Разброс в результатах огромен — это свидетельствует о том, что у исследователей, видимо, нет единой методики подсчета и даже общего согласия относительно того, что именно считать этими самыми симптомами. Тем не менее очевидно — значительная часть россиян выгорает на работе. Это негативно сказывается не только на самих сотрудниках, но и на их работодателях — как пишет компания по оценке персонала ЭКОПСИ, психологические проблемы могут снижать производительность человека на сумму, эквивалентную 34% его зарплаты.
Проблема эта глобальная, так, согласно данным Американской психологической ассоциации, в 2022 году 79% американцев сталкивались с хроническим стрессом на рабочем месте. Неудивительно поэтому, что экс-руководитель отдела кадров компании Adidas, известная HR-специалист Аманда Раджкумар назвала «тушение пламени выгорания» одним из самых важных приоритетов 2025 года.
«Крайне важно, чтобы в течение следующих 12 месяцев к благополучию сотрудников на рабочем месте относились серьезно, — написала эксперт в своей программной статье для издания Raconteur. — HR-отделы должны использовать данные, чтобы понимать то, с чем сталкиваются их сотрудники, вовремя выявлять [негативные] тенденции, чтобы вовремя предлагать решения любых проблем».
Тренд 2: Дефицит рабочих рук
Весь 2024 год уровень безработицы в России бил исторические рекорды, приблизившись к концу года к отметке в 2%. Так мало потенциальных работников на рынке труда в новейшей истории России еще не было. Если кто-то из работодателей ждал перелома в этом тренде, то 2025-й вряд ли его порадует.
«Дефицит квалифицированной рабочей силы остается одной из главных проблем российского рынка труда. — писало в декабре издание Inc.ru со ссылкой на управляющего директора "Авито Работы" Дмитрия Пучкова. — Этому способствует также снижение количества трудоспособного населения, вызванное демографической ямой 1990-х годов. По статистике Росстата за 10 лет численность молодежи в возрасте 20–34 лет сократилась на 26%, а доля сотрудников в возрасте от 20 до 24 лет снизилась на 7%. Рынок труда покидает больше людей, чем приходит на замену».
Как и выгорание, дефицит кадров наблюдается не только в России. «В США на каждого безработного приходится 1,2 вакансии — этот показатель почти в шесть раз выше, чем в 2010 году, — пишет все та же Аманда Раджкумар. — Похожая картина наблюдается в следующих семи крупнейших развитых экономиках: Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании».
В России, предполагает Дмитрий Пучков из «Авито Работы», эта тенденция может слегка сгладиться, если в экономике наступит некоторое охлаждение. Однако полностью дефицит кадров, вероятно, не исчезнет.
Тренд 3: Человекоориентированность
Все обостряющаяся конкуренция за рабочие руки будет иметь сразу несколько последствий. «В 2025 году не компании будут выбирать сотрудников, а сотрудники — компании, — пишет ТАСС со ссылкой на выводы аналитиков компании SuperJob. — Среди соискателей в относительно краткосрочной перспективе будут преобладать работающие (то есть желающие сменить работодателя и ищущие лучшие условия), а не безработные. Такие люди чувствуют себя на рынке труда более уверенно и выбирают лучшие условия найма».
В итоге компаниям необходимо будет куда более чутко реагировать на запросы своих нынешних и потенциальных сотрудников. «По сути, сейчас мы видим, как происходит ситуация пересборки отношений человек-компания, — поясняет в комментарии для Собака.ru Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО. — Люди стали более критично подходить к восприятию не только работы (что она дает кроме зарплаты), но и личности руководителя. И, если работникам что-то не нравится, они готовы говорить, а потом уходить».
«Все сотрудники без исключения хотят человеческого отношения к себе и к своему труду. Это своего рода переход от модели винтика производственного процесса к личности. Несмотря на то, что российские HR-стратегии в 2023–2024 году сделали некоторое количество шагов в направлении человекоцентричности, российский бизнес в целом пока в самом начале этого пути», — констатирует Сахарова.
Тренд 4: Запрос на удаленную работу
На протяжении 2023 и 2024 годов в СМИ не раз можно было встретить сообщения о том, что компании стараются вернуть своих работников в офисы. Однако, полагают эксперты в сфере занятости, это идет вразрез с желаниями самих сотрудников.
Одним из запросов современного работника является гибкость работодателя в вопросах графика и режима занятости. И это, опять же, глобальный тренд, который отмечается, в том числе специалистами International Workplace Group (глобальная корпорация, управляющая офисными помещениями по всему миру).
Как пишут эксперты американской благотворительной организации Stand Together, сотрудники все больше ценят возможность работать там, где они хотят, и в то время, которое им удобно. «Это совпадает с растущим спросом на баланс между работой и личной жизнью и уважением к личным обстоятельствам», — делают вывод в Stand Together.
Этой же позиции придерживается и Аманда Раджкумар, которая до 2023 года возглавляла HR-отдел Adidas. «Гибкость теперь уже не просто приятное дополнение, это необходимость для многих сотрудников, и она должна стать новой нормой на рабочем месте. Предписания вернуться в офис недальновидны; они заставляют лучших сотрудников покидать компанию, а остальных делают менее заинтересованными в работе. Все большему количеству компаний придется это осознать в наступающем году», — заключает она.
Тренд 5: Важность руководителей среднего звена
«Отказавшись от руководителей среднего звена, компании подвергают себя серьезному риску — они могут столкнуться с нехваткой людей, которые могут выступить лидерами в условиях изменения стратегии (а такие изменения сегодня являются условием выживания бизнеса)», — такой текст появился еще в 2023 году на сайте известной консалтинговой компании DDI.
С тех пор потребность в специалистах, которые могут взять на себя средний уровень управления, стала еще острее. «Сейчас при росте важности корпоративной культуры и тренда на человекоцентричность менеджеры среднего звена являются своего рода медиаторами между верхушкой компании и рядовыми работниками, — поясняет Собака.ru Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО. — Они помогают формировать задания, цели, сочетая политику отделов, участков и подразделений с политикой всей компании. То есть соединяют, например, сварщика и условного СЕО в единой коммуникации».
При этом найти хороших руководителей среднего звена, судя по всему, будет сложнее. Во всяком случае, данные зарубежных опросов показывают: молодые специалисты не хотят занимать эти позиции.
«Исследование компании по всей Великобритании показывает, что 52% профессионалов поколения зумеров намеренно избегают руководящих должностей. При этом 69% воспринимают менеджера среднего звена как роль, характеризующуюся высоким уровнем стресса при минимальном вознаграждении», — писал в сентябре 2024 года журнал Forbes.
Тренд 6: Нагрузка на HR-отделы
В условиях нехватки рабочих рук все большая нагрузка будет ложиться на специалистов по поиску персонала. «[Теперь] компании будут вынуждены переходить на непрерывный подбор, — пишет ТАСС со ссылкой на специалистов сервиса SuperJob. — Время "отклик - офер" будет сокращаться. Многие компании фактически оказались в ситуации "бери, что дают" и не могут себе позволить скрупулезно перебирать соискателей. Быстрее всего к этой ситуации адаптировались сервисы доставки и сфера услуг, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию».
Компаниям придется быть все более гибкими, причем не только в России. Так, эксперты организации Stand Together ожидают, что все больше работодателей в мире будет переходить от найма на основе формальных критериев (когда первичный отсев кандидатов происходит, скажем, исходя из наличия профильного образования) к подбору персонала с опорой на реальные навыки.
Однако чтобы эффективно адаптироваться к меняющемуся рынку труда, HR-отделам самим придется меняться, полагает Аманда Раджкумар. «Во многих HR-отделах не хватает соответствующих навыков, а руководящие должности слишком часто занимают люди, не имеющие опыта в этой области. Неудивительно, что многие HR-менеджеры с трудом поспевают за быстрыми изменениями на рабочем месте», — пишет она в своей колонке для издания Raconteur.
«Пришло время очеловечить команду HR и рассказать об их успехах, — добавляет экс-глава HR-подразделения Adidas. — HR должен искать возможности для повышения своей заметности и влияния. Это поможет изменить его репутацию неэффективного отдела, которому нельзя доверять, сделав его в глазах коллег важным агентом стратегических изменений».
Тренд 7: Искусственный интеллект уже здесь
Внедрение новых технологий станет одним из главных трендов на рынке труда в 2025 году, такое мнение высказывают эксперты крупнейшей канадской HR-службы Agilus Work Solutions. «Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и автоматизация, прямо сейчас производит революцию на рынке труда. Ожидается, что эти инновации повлияют на все сектора канадской экономики: от пропромышленности до здравоохранения», — говорится в прогнозе компании.
Возможно, говорить о столь широком присутствии ИИ на российском рынке труда пока рано, однако его влияние уже заметно. «Технологии искусственного интеллекта перестали ограничиваться только IT-сектором и стали неотъемлемой частью рынка труда [в России]», — пишет издание Inc.ru со ссылкой на управляющего директора «Авито Работы» Дмитрия Пучкова.
В качестве примера Пучков привел данные о том, что рекрутеры активно внедряют ИИ для автоматизированного поиска кандидатов, равно как и соискатели задействуют искусственный интеллект для поиска работы.
И это только начало, как отметил в интервью изданию РБК первый заместитель председателя правления «Сбера» Александр Ведяхин, развитие ИИ будет все больше влиять на рынок труда, в том числе создавая новые профессии и специальности (такие как промт-инженер, то есть человек, который составляет правильные запросы ИИ).
Тренд 8: Расслоение на рынке труда
Глобальные изменения, которые происходят в экономике приводят к противоречивым последствиям. С одной стороны, отмечает ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob, региональное неравенство на российском рынке труда постепенно уменьшается.
С другой стороны, в разных отраслях экономики рост зарплат идет совершенно по-разному. «Появляется, по сути, новая элита рынка труда – рабочие, — рассказывает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО. — Плохо ли это? Нет! Но как себя и свою ценность в этот момент ощущают работники других профессий, например, врачи (у которых упали или вовсе были отменены ковидные выплаты), айтишники или маркетологи, которых много на рынке или воспитатели, которые тоже в дефиците, но зарплаты, которых увы не индексируются так быстро в силу специфики профессии (чаще всего это госсектор, который менее гибкий в изменении ставок и дохода)».
«По сути, зарплатная гонка и дефицит порождают профессиональное расслоение. Оно было частично и раньше, просто сейчас маятник качнулся в другую сторону. Вообще рынок труда становится более непредсказуемым, чем раньше», — заключает Сахарова.
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