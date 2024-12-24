Фонд AdVita запускает благотворительную акцию «Первое дело»

Все собранные средства пойдут на помощь детям и взрослым, которые приезжают в Петербург со всей страны лечиться от рака.

Акция «Первое дело» проходит уже во второй раз. В декабре 2023 года ее инициаторами стали фонд AdVita, ФК «Зенит» и креативное агентство Ruport. Многие петербуржцы откликнулись и приняли участие в акции, чтобы стать частью большого и доброго начинания. В первую секунду 2024 года сумма сбора составила 638 201 рубль и это позволило фонду AdVita оплатить лекарства десяткам пациентов со всей страны.

«Мы в фонде убеждены, что благотворительность может быть легкой и приятной. Поэтому нам очень нравится идея «Первого дела», когда вы слушаете бой курантов под звон бокалов, обмениваетесь подарками с близкими и одновременно автоматически помогаете! Наши подопечные приезжают в Петербург на сложное лечение со всей страны. Это дети и взрослые, которых привела в наш город одна беда и для них очень много значит, что незнакомые люди в чужом городе готовы поддержать их и приблизить их мечту о выздоровлении», — рассказала финансовый директор фонда AdVita Алина Вилкова.

Оставить пожертвование можно на сайте и поделиться идеей благотворительного подарка в соцсетях с хэштегом #первоедело2025. Итоги акции подведут на официальном сайте проекта после 15 января.