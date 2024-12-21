В Петербурге в следующем году вырастут тарифы на ЖКХ

«Граждане продолжат платить за теплоснабжение порядка 60% от стоимости экономически обоснованного тарифа. Остальные 40% покроются за счет бюджета», — подчеркивают чиновники. Таким образом, топление подорожает с 2111,4 до 2425,79 рубля. Водоснабжение и водоотведение поднимется в цене до 42,42 рубля/кубометр (сейчас — 36,54). За газ петербуржцы будут платить по 9033,83 рубля/1000 кубометров вместо нынешних 8188,96. Вывоз мусора будет обходиться в 1530,31 рубля/кубометр вместо 1367,57. Тариф на электричество поднимут с 6,19 до 6,97 рубля за киловатт в час.

В Смольном напомнили, что по действующим тарифам горожане платят за услуги ЖКХ с 2022 года. Летом 2024 года цены на коммунальные услуги не стали индексировать, заморозив их перед выборами до июля 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в России вырос средний чек за за ЖКУ. С января по март 2024 года средний платеж россиян за коммунальные услуги составил 4 242 рубля в месяц.