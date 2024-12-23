Конец эпохи «Нового года»? Россияне отказываются от оливье и «Голубого огонька». На очереди елка? Что не так с праздником?

Жанна Чернова

Ведущий научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Социологического института РАН, ведущая подкаста «Такие люди как мы»

Сразу спешу успокоить — с новогодними традициями все в порядке. Они довольно устойчивы и принципиально не изменились. Просто они заключаются в том, что Новый год россияне встречают дома с семьей.

Падение интереса к «Голубому огоньку» не должно нас удивлять, если мы вспомним когда впервые появилась эта передача (1962 год) и как за эти последние пять десятилетий изменились культурные привычки общества. Надо понимать, что «Голубой огонек» — это формат, характерный для эпохи двухканального телевидения, когда телевизор был центральным источником получения информации и развлечений.

Сегодня же он перестал быть «камином» современной семьи, а стал просто одним из множества вариантов организовать себе праздничное настроение. Кто-то выбирает его, а кто-то делает выбор в пользу других атрибутов новогоднего торжества. Наверное можно привести такое сравнение, сегодня мы живем не в одном доме, а каждый в своей отдельной квартире и там он выбирает свой способ провести время.