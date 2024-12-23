Конец эпохи «Нового года»? Россияне отказываются от оливье и «Голубого огонька». На очереди елка? Что не так с праздником?

Лишь каждый десятый россиянин в этом году планирует в новогоднюю ночь смотреть по телевизору празднично-музыкальные шоу, с советских времен именуемые «голубыми огоньками» — такие результаты исследования в середине декабря опубликовал сервис Superjob. Год назад сервис «Доктис» представил данные опроса, из которых следовало, что почти треть жителей страны не намерены украшать стол салатом оливье. Хотя к данным таких опросов (как и любых других) следует относиться с осторожностью, тенденция на лицо — праздничные традиции уже нельзя назвать такими всеобщими. Причем, как полагают специалисты, это явление говорит о современном обществе куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Подробности в материале Собака.ru.
Жанна Чернова
Ведущий научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Социологического института РАН, ведущая подкаста «Такие люди как мы»
Сразу спешу успокоить — с новогодними традициями все в порядке. Они довольно устойчивы и принципиально не изменились. Просто они заключаются в том, что Новый год россияне встречают дома с семьей.
Падение интереса к «Голубому огоньку» не должно нас удивлять, если мы вспомним когда впервые появилась эта передача (1962 год) и как за эти последние пять десятилетий изменились культурные привычки общества. Надо понимать, что «Голубой огонек» — это формат, характерный для эпохи двухканального телевидения, когда телевизор был центральным источником получения информации и развлечений.
Сегодня же он перестал быть «камином» современной семьи, а стал просто одним из множества вариантов организовать себе праздничное настроение. Кто-то выбирает его, а кто-то делает выбор в пользу других атрибутов новогоднего торжества. Наверное можно привести такое сравнение, сегодня мы живем не в одном доме, а каждый в своей отдельной квартире и там он выбирает свой способ провести время.
Вообще важно понимать, что традиция это, как говорят социологи, социальный конструкт. Как показал британский историк и социолог Эрик Хобсбаум многие традиции, которые мы считаем вечными , на самом деле были изобретены относительно недавно. Более того, их активное изобретение происходит, как правило, в период социальных перемен, поскольку задача традиции — укрепление социальных связей Традиция не уходит, она просто меняется, становится более адаптированной под запрос конкретного человека. И в этом отношении интересно наблюдать как трансформируется культурный сценарий празднования нового года.
Он по-прежнему выстраивается вокруг сложившейся еще в позднесоветский период формулы нового года: елка-застолье-подарки, но ее исполнение, может сильно отличаться у представителей разных поколений и социально-экономических групп. Наиболее значимыми являются поколенческие различия. Если старшее поколение предпочитает сохранять традиционные ритуалы с обязательным шампанским, оливье и просмотром советских новогодних фильмов, то молодые люди более активно пробуют новые, в том числе, цифровые форматы. Эти изменения прекрасно вписываются в общую тенденцию плюрализации и индивидуализации современного общества, где культурные коды становятся всё более вариативными, отражая многообразие предпочтений. Эта фрагментация скорее отражает разнообразие общества, чем его разрыв.
Те же оливье и шампанское остаются, но их подача меняется. Кто-то добавит в салат авокадо и заменит шампанское на коктейль, посмотрит альтернативный вариант новогоднего обращения, устроит пижамую вечеринку. Люди адаптируют ритуалы под свои личные предпочтения и это отражает не только культурное многообразие, но и смену акцентов с коллективных переживаний на индивидуальные. Однако тут у меня для вас хорошая новость: никакого разрушения общества из-за этого не произойдет.
Как я уже упоминала, данные соцопросов достаточно наглядно показывают, что в этом смысле — встреча нового года дома в кругу семьи — это, по-прежнему — культурная и статистическая норма. Но при этом, границы нормы растягиваются, то есть нет представления, что один сценарий — это хорошо, а другой — плохо. Это значит, что вы можете провести свой новый год по-разному и это будет нормально, если вы будете довольны и счастливы.
Александр Новиков
Гендиректор компании «Радость понимания»
Сразу следует сказать, что опросы — очень неточный инструмент для прогнозов, когда людей прямо спрашивают об их поведении в будущем. Когда вы спрашиваете людей о том, что они будут делать завтра (не говоря уже о более длительных промежутках времени) нельзя быть уверенными в том, что респонденты действительно поступят так, как сказали. Тем не менее и полностью отмахиваться от таких данных не стоит.
История о том, что лишь 10% собираются смотреть «Голубой огонек» или столько-то людей готовы отказаться от оливье меня не удивляет. Даже сделав поправку на то, что мы не можем быть уверены в точности или искренности всех ответов, эти данные свидетельствуют, по меньшей мере о намерениях, планах или некой декларируемой позиции. Поэтому 10%, а не 25% или больше, в очередной раз свидетельствуют о том, что обсуждается давно, — как о сильной фрагментированности медиа предпочтений аудитории и нашего общества в целом.
У людей совершенно разные представления о том, что весело, а что нет; что следует смотреть, а на что не стоит тратить время. У этого есть много причин, связанных с крайне насыщенной и многоканальной медийной средой (от многоканального ТВ до интернета), но так же имеет смысл отметить свершившийся факт разрушения больших нарративов, которые нас когда неплохо объединяли. Уже для нескольких поколений фотографии Горького и Сталина объединят то, что у обоих очень похожие и пышные усы. Уже давно нет фильмов и мультфильмов, которые посмотрела или смотрит вся страна. Точно так же нет исполнителей, на концерт которых хочет сходить вся страна.
Странно было бы, если бы «Голубой огонек», оливье и другие новогодние традиции избежали бы трансформации. Праздничные ритуалы тоже перестают оставаться универсальными, всеобщими, незыблемыми, они меняются и дробятся дробятся вместе со всем обществом: кто-то смотрит Первый канал, а кто-то – врубает что-то на YouTube или не отрывается от вертикальных видосиков на своих телефонах за любым праздничным столом. Тоже самое происходит и в других странах и мы здесь не в какой-то уникальной ситуации.
Это заметно в том числе рекламных кампаниях крупных корпораций. Мы все чаще можем увидеть в них идеи, поддерживающие в нас мысль, что не мы существуем для праздника, а праздник для нас. И мы больше не обязаны следовать обычаям, а можем творить свою традицию и перепридумывать рецепты новогоднего стола и напитков для праздничной ночи. А в маркетинге давно уже никто не «целит» во всех и не считает, что их аудитория - это вся страна. Любой вменяемый рекламодатель формулируя какой-то посыл должен понимать, к какой аудитории он обращается, на какие её ценности и состояния души или тела он откликается и через какие каналы возможно «достучаться» до своей аудитории. Докричаться до всех и всем нравится давно уже нереально.
И если у вас возникает довольно тревожный вопрос, что дальше, то главное, на мой взгляд, не устраивать моральную панику и не устраивать разборок в духе книжек Джонатана Свифта между теми, кто разбивает вареное яйцо с тупой стороны и теми, кто предпочитает бить ложкой по острой.
Мир изменился и продолжает меняться, мы становимся все более разными — и это нормально. Мы уже не вернемся к одному салату и одной программе за праздничным столом. И ничего плохого в это нет, напротив, не дай бог, если это все же произойдет.
Есть много хорошего в разнообразии, в том числе в разнообразии традиций. Тем более, что некоторые традиции вряд ли будут разрушены — ведь в целом, мы почти все продолжаем ждать и праздновать Новый год, наряжаем елку или что-то на неё похожее. И не нужно сильно переоценивать то, что мы при этом приготовили, а может и заказали накануне и что смотрим или не смотрим во время боя курантов.
Татьяна Комиссарова
Профессор практики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ:
Могу сказать, что данные, свидетельствующие о снижении интереса к таким символам Нового года, как «Голубой огонек» или оливье меня не удивляют. Надо понимать, что за последние десятилетия выросло уже второе поколение людей, которые не жили в СССР, только в России.
Ничего удивительного, что молодежь предпочитает, несколько другие способы встречи Нового года (и это не говоря уже о том, что даже молодежь очень разная и для нее характерны разные сценарии празднования). То, что мы делаем после боя курантов — остается за телевизором, идем гулять, запускаем фейерверки или вообще едем общаться с друзьями не говорит о потере культурного кода.
Скорее это говорит о том, что у людей разный опыт взросления, который выливается в разные системы ценностей и нормы восприятия праздника. В этом ни в коем случае нет распадения общества, скорее представители разных групп по-разному видят мир и свое место в мире. А следовательно у них разные атрибуты празднования нового года.
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