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Общество

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Конец эпохи «Нового года»? Россияне отказываются от оливье и «Голубого огонька». На очереди елка? Что не так с праздником?

Лишь каждый десятый россиянин в этом году планирует в новогоднюю ночь смотреть по телевизору празднично-музыкальные шоу, с советских времен именуемые «голубыми огоньками» — такие результаты исследования в середине декабря опубликовал сервис Superjob. Год назад сервис «Доктис» представил данные опроса, из которых следовало, что почти треть жителей страны не намерены украшать стол салатом оливье. Хотя к данным таких опросов (как и любых других) следует относиться с осторожностью, тенденция на лицо — праздничные традиции уже нельзя назвать такими всеобщими. Причем, как полагают специалисты, это явление говорит о современном обществе куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Подробности в материале Собака.ru.  

Roman Samborskyi / Shutterstock

Жанна Чернова 

Ведущий научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Социологического института РАН, ведущая подкаста «Такие люди как мы»

Сразу спешу успокоить — с новогодними традициями все в порядке. Они довольно устойчивы и принципиально не изменились. Просто они заключаются в том, что Новый год россияне встречают дома с семьей. 

Падение интереса к «Голубому огоньку» не должно нас удивлять, если мы вспомним когда впервые появилась эта передача (1962 год) и как за эти последние пять десятилетий изменились культурные привычки общества. Надо понимать, что «Голубой огонек» — это формат, характерный для эпохи двухканального телевидения, когда телевизор был центральным источником получения информации и развлечений. 

Сегодня же он перестал быть «камином» современной семьи, а стал просто одним из множества вариантов организовать себе праздничное настроение. Кто-то выбирает его, а кто-то делает выбор в пользу других атрибутов новогоднего торжества. Наверное можно привести такое сравнение, сегодня мы живем не в одном доме, а каждый в своей отдельной квартире и там он выбирает свой способ провести время. 

«Традиции, которые мы считаем вечными, на самом деле были изобретены относительно недавно»

Вообще важно понимать, что традиция это, как говорят социологи, социальный конструкт. Как показал британский историк и социолог Эрик Хобсбаум многие традиции, которые мы считаем вечными , на самом деле были изобретены относительно недавно. Более того, их активное изобретение происходит, как правило, в период социальных перемен, поскольку задача традиции — укрепление социальных связей  Традиция не уходит, она просто меняется, становится более адаптированной под запрос конкретного человека. И в этом отношении интересно наблюдать как трансформируется культурный сценарий празднования нового года. 

Он по-прежнему выстраивается вокруг сложившейся еще в позднесоветский период формулы нового года: елка-застолье-подарки, но ее исполнение, может сильно отличаться у представителей разных поколений и социально-экономических групп. Наиболее значимыми являются поколенческие различия. Если старшее поколение предпочитает сохранять традиционные ритуалы с обязательным шампанским, оливье и просмотром советских новогодних фильмов, то молодые люди более активно пробуют новые, в том числе, цифровые форматы. Эти изменения прекрасно вписываются в общую тенденцию плюрализации и индивидуализации современного общества, где культурные коды становятся всё более вариативными, отражая многообразие предпочтений. Эта фрагментация скорее отражает разнообразие общества, чем его разрыв. 

Те же оливье и шампанское остаются, но их подача меняется. Кто-то добавит в салат авокадо и заменит шампанское на коктейль, посмотрит альтернативный вариант новогоднего обращения, устроит пижамую вечеринку. Люди адаптируют ритуалы под свои личные предпочтения и это отражает не только культурное многообразие, но и смену акцентов с коллективных переживаний на индивидуальные. Однако тут у меня для вас хорошая новость: никакого разрушения общества из-за этого не произойдет. 

Как я уже упоминала, данные соцопросов достаточно наглядно показывают, что в этом смысле — встреча нового года дома в кругу семьи — это, по-прежнему — культурная и статистическая норма. Но при этом, границы нормы растягиваются, то есть нет представления, что один сценарий — это хорошо, а другой — плохо. Это значит, что вы можете провести свой новый год по-разному и это будет нормально, если вы будете довольны и счастливы.

Roman Samborskyi / Shutterstock

Александр Новиков 

Гендиректор компании «Радость понимания»

Сразу следует сказать, что опросы —  очень неточный инструмент для прогнозов, когда людей прямо спрашивают об их поведении в будущем. Когда вы спрашиваете людей о том, что они будут делать завтра (не говоря уже о более длительных промежутках времени) нельзя быть уверенными в том, что респонденты действительно поступят так, как сказали. Тем не менее и полностью отмахиваться от таких данных не стоит.   

История о том, что лишь 10% собираются смотреть «Голубой огонек» или столько-то людей готовы отказаться от оливье меня не удивляет. Даже сделав поправку на то, что мы не можем быть уверены в точности или искренности всех ответов, эти данные свидетельствуют, по меньшей мере о намерениях, планах или некой декларируемой позиции.  Поэтому 10%, а не 25% или больше, в очередной раз свидетельствуют о том, что обсуждается давно, — как о сильной фрагментированности медиа предпочтений аудитории и нашего общества в целом. 

У людей совершенно разные представления о том, что весело, а что нет; что следует смотреть, а на что не стоит тратить время. У этого есть много причин, связанных  с крайне насыщенной и многоканальной медийной средой (от многоканального ТВ до интернета), но так же имеет смысл отметить свершившийся факт разрушения больших нарративов, которые нас когда неплохо объединяли.  Уже для нескольких поколений фотографии Горького и Сталина объединят то, что у обоих очень похожие и пышные усы.  Уже давно нет фильмов и мультфильмов, которые посмотрела или смотрит вся страна. Точно так же нет исполнителей, на концерт которых хочет сходить вся страна. 

«Мы уже не вернемся к одному салату и одной программе за праздничным столом»

Странно было бы, если бы «Голубой огонек», оливье и другие новогодние традиции избежали бы трансформации. Праздничные ритуалы тоже перестают оставаться универсальными, всеобщими, незыблемыми, они меняются и дробятся дробятся вместе со всем обществом: кто-то смотрит Первый канал, а кто-то – врубает что-то на YouTube или не отрывается от вертикальных видосиков на своих телефонах за любым праздничным столом.  Тоже самое происходит и в других странах и мы здесь не в какой-то уникальной ситуации. 

Это заметно в том числе рекламных кампаниях крупных корпораций. Мы все чаще можем увидеть в них идеи, поддерживающие в нас мысль, что не мы существуем для праздника, а праздник для нас. И мы больше не обязаны следовать обычаям, а можем творить свою традицию и перепридумывать рецепты новогоднего стола и напитков для праздничной ночи.  А в маркетинге давно уже никто не «целит» во всех и не считает, что их аудитория - это вся страна. Любой вменяемый рекламодатель формулируя какой-то посыл должен понимать, к какой аудитории он обращается, на какие её ценности и состояния души или тела он откликается и через какие каналы возможно «достучаться» до своей аудитории. Докричаться до всех и всем нравится давно уже нереально. 

И если у вас возникает довольно тревожный вопрос, что дальше, то главное, на мой взгляд, не устраивать моральную панику и не устраивать разборок в духе книжек Джонатана Свифта между теми, кто разбивает вареное яйцо с тупой стороны и теми, кто предпочитает бить ложкой по острой. 

Мир изменился и продолжает меняться, мы становимся все более разными — и это нормально. Мы уже не вернемся к одному салату и одной программе за праздничным столом. И ничего плохого в это нет, напротив, не дай бог, если это все же произойдет. 

Есть много хорошего в разнообразии, в том числе в разнообразии традиций. Тем более, что некоторые традиции вряд ли будут разрушены — ведь в целом, мы почти все продолжаем ждать и праздновать Новый год, наряжаем елку или что-то на неё похожее. И не нужно сильно переоценивать то, что мы при этом приготовили, а может и заказали накануне и что смотрим или не смотрим во время боя курантов.

Татьяна Комиссарова

Профессор практики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ:

Могу сказать, что данные, свидетельствующие о снижении интереса к таким символам Нового года, как «Голубой огонек» или оливье меня не удивляют. Надо понимать, что за последние десятилетия выросло уже второе поколение людей, которые не жили в СССР, только в России. 

Ничего удивительного, что молодежь предпочитает, несколько другие способы встречи Нового года (и это не говоря уже о том, что даже молодежь очень разная и для нее характерны разные сценарии празднования). То, что мы делаем после боя курантов — остается за телевизором, идем гулять, запускаем фейерверки или вообще едем общаться с друзьями не говорит о потере культурного кода.  

Скорее это говорит о том, что у людей разный опыт взросления, который выливается в разные системы ценностей и нормы восприятия праздника. В этом ни в коем случае нет распадения общества, скорее представители разных групп по-разному видят мир и свое место в мире. А следовательно у них разные атрибуты празднования нового года.

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