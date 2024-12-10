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«Not Like Us» Кендрика Ламара, выборы в США и «Олененок»: Google назвал самые популярные поисковые запросы 2024 года

А также продолжения «Головоломки», «Дюны» и сюпергероики. Рассказываем, что гуглили в уходящем чаще всего.

BestForBest / Shutterstock

В топ популярнейших запросов 2024 года Google выделяет спортивные события ― первые четыре строчки рейтинга отданы Кубку Америки по футболу, УЕФА-2024, чемпионату по крикету и матчам между сборными Англии и Индии в этом виде спорта. Замыкает пятерку трагический случай ex-солиста One Direction Лиама Пейна.

Вершину списка самых трендовых фильмов открывает  анимационная лента «Головоломка 2», второе место отдано продолжению супергеройской франшизы Marvel «Дедпул и Рассомаха». В тройке лидеров также черная комедия и триллер с Барри Кеоганом и Джекобом Элорди «Солтберн». После нее ― «Битлджус-2» и «Дюна: Часть вторая». Самыми популярными сериалами назвали «Олененка», «Фоллаут», «Дом Дракона», «Хираманди» и «Сегун».

В предстоящий 2025 год врываемся с «Not Like Us» Кендрика Ламара ― трек обогнал «APT.» Розэ из Black Pink и Бруно Марса, «Bling-Bang-Bang-Born» Creepy Nuts, «Thick Of It» KSI и летний гимн «Espresso» Сабрины Карпентер.

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