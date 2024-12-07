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Петербуржец подал в суд на Смольный за проигнорированные предложения по улучшению города

В течение 18 лет он отправлял в правительство эскизы мостов, а недавно потребовал 10 млн рублей. Потерпевший счел, что его время было зря потрачено и он зслуживает компенсацию морального вреда.

Mistervlad / Shutterstock.com

Между 2005 и 2023 годами Пердсбай Кунниязов отправил городской администрации пять адресов строительства мостов через реку Большая Нева с эскизными вариантами, предложил строить кольцевые дороги с переходами через ж/д пути, с пересечениями через улично-дорожную сеть, разные варианты транспортных развязок разных уровней для городских условий, а также соединить улицы в разных районах города без пересечения друг с другом. Об этом в своих социальных сетях рассказала руководительница объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Впрочем, суд занял сторону ответчика. В решении судья отметил, что Кунниязов не смог доказать ни факт противоправного поведения руководства Петербурга, ни причинно-следственную связь между поведением ответчика и наступившим моральным вредом.

Кроме того, он не продемонстрировал неблагоприятных последствий молчания от администрации. Это дало суду основания не считать его права и законные интересы нарушенными и требующими судебного восстановления.

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