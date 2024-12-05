Фонд AdVita открывает новогодний сбор средств на лекарства для онкобольных детей и взрослых

Как рассказали представители фонда AdVita, ситуация с запасом препаратов для онкологических пациентов обостряется каждый декабрь. Это происходит из-за того, что в клиниках заканчиваются лекарства, которые покупались в течение года по государственным тендерам. Первые госзакупки стартуют только после каникул и оплаченные через тендеры препараты придут на отделения не раньше февраля. Но лечение детей и взрослых с онкологическими заболеваниями не может быть прервано, лекарства нужны ежедневно, без праздников и выходных. Поэтому жизненно необходимо подготовить запас препаратов на январь. В списке лекарств 11 наименований. Какой-то препарат стоит 1900 рублей, а какой-то более 100 тысяч рублей за упаковку.

«Когда я вижу историю конкретного человека, которому нужна помощь, я сочувствую и хочу его поддержать. С таким сбором, как у нас, сложнее: 4 миллиона рублей (ого, сумма!) на лекарства со сложными названиями и задачами, сразу для многих людей. Еще и срок на сбор – меньше месяца. Но поделюсь своим опытом. Мы в фонде ведь тоже не знакомы с каждым пациентом клиники – и считаем, что это хорошо. Для нас это значит, что большинство людей получают помощь без заминок, вовремя. Их ситуация не вышла из-под контроля и не требует отдельного подхода и ручного управления. То есть обеспечив врачей всем необходимым, мы с вами помогли не одному человеку – несколько десятков пациентов с ослабленным из-за химиотерапии иммунитетом избежали заражения жизнеугрожающими инфекциями и смогли справиться с осложнениями после трансплантации костного мозга. Чем нас больше – тем легче помогать», — поделилась руководитель отдела фандрайзинга фонда AdVita Ирина Лобань.

В фонде придумали символ новогоднего сбора на лекарства: виртуальный красный грузовичок AdVita-мобиль, который с помощью жертвователей должен доехать до клиники и привезти лекарства ее пациентам. Следить за движением грузовика можно на сайте проекта, там же есть ссылка, по которой можно поддержать акцию.