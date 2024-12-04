18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

«Ночлежка» запускает традиционную акцию «Мандаринка и тушенка» по сбору новогодних подарков для бездомных людей

Акция продлится со 2 по 22 декабря в Москве и Петербурге. Подарки для людей можно приносить в благотворительные магазины «Спасибо», в Нормальное место на Кожевенной линии или в Семеновскую библиотеку.

Shutterstock.com

Каждый год в декабре «Ночлежка» проводит новогоднюю акцию «Мандаринка и тушенка»: собирает и передает нуждающимся еду, одежду и вещи, необходимые для выживания в холодное время года. Команда благотворительного фонда, который занимается помощью бездомным людям, предлагает самостоятельно выбрать, что и в каком количестве купить и передать.

Все собранные вещи до 22 декабря волонтеры разложат и упакуют в подарочные наборы, а в последних числах декабря раздадут в проектах «Ночлежки»: на Ночном автобусе и в Пунктах обогрева, в Ночном приюте и Пункте выдачи, в Доме на полдороги, Реабилитационном приюте и в Приюте для пожилых.

Что именно собирают:

  • 700 кусков мыла: любого, включая хозяйственное   
  • 700 упаковок влажных салфеток по 20-25 штук 
  • 700 зубных щеток   
  • 700 зубных паст 
  • 400 упаковок гигиенических прокладок 
  • 700 тюбиков детского крема  
  • 700 одноразовых станков для бритья. 
  • 700 кусачек для ногтей (то есть книпсеры, мужские) 
  • 700 дезодорантов (шариковых или твердых) 
  • 700 расчесок массажных
  • 500 пар носков размера 39-43 
  • 200 пар носков женских 36-41
  • 700 пар теплых стелек 
  • 70 коробок сахара рафинада  
  • 70 упаковок черного чая по 100 пакетиков 
  • конфеты: шоколадные и карамель, без ограничений   
  • 700 пачек печенья типа «Юбилейного»   
  • 700 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке   
  • 700 банок тушенки (лучше с ключом)   
  • 700 банок рыбных консервов (лучше с ключом) 
  • 700 больших плотных пакетов-маек   
  • 700 фонариков (налобных и ручных) и батарейки 
  • 700 термосов 
  • 700 швейных наборов (нитки иголки) 
  • 700 наушников
  • 700 ручек\блокнотов 

Куда приносить подарки:

  • «Спасибо», 8-я линия В.О., 55, ежедневно 11:00-21:00
  • «Спасибо», Чкаловский пр., 5, ежедневно 11:00-21:00
  • «Спасибо», Измайловский пр., 18, ежедневно 11:00-21:00
  • «Спасибо», ул. Звенигородская, 6, ежедневно 11:00-21:00
  • «Спасибо», ул. Гороховая, 23, ежедневно 11:00-21:00
  • «Спасибо», ул. Разъезжая, 16-18, 11:00-21:00
  • «Спасибо», Лиговский пр., 87, 11:00-21:00
  • Нормальное место, Кожевенная линия, 34, пн-пт 11:00-20:00, выходные 12:00-21:00
  • Семеновская библиотека, Малодетскосельский пр., 42, пн-пт 09:00-20:00, сб 10:00-18:00
  • Открытая гостиная, Литейный пр., 17-19, пн-пт 09:00-20:00, сб 10:00-18:00
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: