«Ночлежка» запускает традиционную акцию «Мандаринка и тушенка» по сбору новогодних подарков для бездомных людей

Акция продлится со 2 по 22 декабря в Москве и Петербурге. Подарки для людей можно приносить в благотворительные магазины «Спасибо», в Нормальное место на Кожевенной линии или в Семеновскую библиотеку.
Каждый год в декабре «Ночлежка» проводит новогоднюю акцию «Мандаринка и тушенка»: собирает и передает нуждающимся еду, одежду и вещи, необходимые для выживания в холодное время года. Команда благотворительного фонда, который занимается помощью бездомным людям, предлагает самостоятельно выбрать, что и в каком количестве купить и передать.
Все собранные вещи до 22 декабря волонтеры разложат и упакуют в подарочные наборы, а в последних числах декабря раздадут в проектах «Ночлежки»: на Ночном автобусе и в Пунктах обогрева, в Ночном приюте и Пункте выдачи, в Доме на полдороги, Реабилитационном приюте и в Приюте для пожилых.
Что именно собирают:
- 700 кусков мыла: любого, включая хозяйственное
- 700 упаковок влажных салфеток по 20-25 штук
- 700 зубных щеток
- 700 зубных паст
- 400 упаковок гигиенических прокладок
- 700 тюбиков детского крема
- 700 одноразовых станков для бритья.
- 700 кусачек для ногтей (то есть книпсеры, мужские)
- 700 дезодорантов (шариковых или твердых)
- 700 расчесок массажных
- 500 пар носков размера 39-43
- 200 пар носков женских 36-41
- 700 пар теплых стелек
- 70 коробок сахара рафинада
- 70 упаковок черного чая по 100 пакетиков
- конфеты: шоколадные и карамель, без ограничений
- 700 пачек печенья типа «Юбилейного»
- 700 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке
- 700 банок тушенки (лучше с ключом)
- 700 банок рыбных консервов (лучше с ключом)
- 700 больших плотных пакетов-маек
- 700 фонариков (налобных и ручных) и батарейки
- 700 термосов
- 700 швейных наборов (нитки иголки)
- 700 наушников
- 700 ручек\блокнотов
Куда приносить подарки:
- «Спасибо», 8-я линия В.О., 55, ежедневно 11:00-21:00
- «Спасибо», Чкаловский пр., 5, ежедневно 11:00-21:00
- «Спасибо», Измайловский пр., 18, ежедневно 11:00-21:00
- «Спасибо», ул. Звенигородская, 6, ежедневно 11:00-21:00
- «Спасибо», ул. Гороховая, 23, ежедневно 11:00-21:00
- «Спасибо», ул. Разъезжая, 16-18, 11:00-21:00
- «Спасибо», Лиговский пр., 87, 11:00-21:00
- Нормальное место, Кожевенная линия, 34, пн-пт 11:00-20:00, выходные 12:00-21:00
- Семеновская библиотека, Малодетскосельский пр., 42, пн-пт 09:00-20:00, сб 10:00-18:00
- Открытая гостиная, Литейный пр., 17-19, пн-пт 09:00-20:00, сб 10:00-18:00
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