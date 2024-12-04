«Ночлежка» запускает традиционную акцию «Мандаринка и тушенка» по сбору новогодних подарков для бездомных людей

Каждый год в декабре «Ночлежка» проводит новогоднюю акцию «Мандаринка и тушенка»: собирает и передает нуждающимся еду, одежду и вещи, необходимые для выживания в холодное время года. Команда благотворительного фонда, который занимается помощью бездомным людям, предлагает самостоятельно выбрать, что и в каком количестве купить и передать.

Все собранные вещи до 22 декабря волонтеры разложат и упакуют в подарочные наборы, а в последних числах декабря раздадут в проектах «Ночлежки»: на Ночном автобусе и в Пунктах обогрева, в Ночном приюте и Пункте выдачи, в Доме на полдороги, Реабилитационном приюте и в Приюте для пожилых.

Что именно собирают:

700 кусков мыла: любого, включая хозяйственное

700 упаковок влажных салфеток по 20-25 штук

700 зубных щеток

700 зубных паст

400 упаковок гигиенических прокладок

700 тюбиков детского крема

700 одноразовых станков для бритья.

700 кусачек для ногтей (то есть книпсеры, мужские)

700 дезодорантов (шариковых или твердых)

700 расчесок массажных

500 пар носков размера 39-43

200 пар носков женских 36-41

700 пар теплых стелек

70 коробок сахара рафинада

70 упаковок черного чая по 100 пакетиков

конфеты: шоколадные и карамель, без ограничений

700 пачек печенья типа «Юбилейного»

700 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке

700 банок тушенки (лучше с ключом)

700 банок рыбных консервов (лучше с ключом)

700 больших плотных пакетов-маек

700 фонариков (налобных и ручных) и батарейки

700 термосов

700 швейных наборов (нитки иголки)

700 наушников

700 ручек\блокнотов

Куда приносить подарки: