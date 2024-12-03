«Я обычно начинаю смотреть видео на скорости 1.75х, а дальше регулирую… Чаще всего перехожу на 2х, иногда и на 3х — зависит от темпа речи говорящего, все же я могу какое-то ограниченное число слов в минуту воспринять», — рассказывает Собака.ru петербурженка Юлия.

По ее словам, она смотрит в таком формате практически весь контент, включая сериалы и художественные фильмы. «Кино [обычно] переключаю на обычную скорость только если очень эпичный момент или красивая музыка, — объясняет собеседница редакции. — Я могу, конечно, пойти на интересный фильм в кинотеатр, но в целом, конечно, скучно смотреть и слушать на обычной скорости».

Столь радикальных сторонников ускорения контента, судя по всему, не так много. Однако готовность потреблять отдельные категории видео и аудио на 1,5х, вероятно, хватает. Во всяком случае редакции без труда удалось найти разу нескольких таких людей. «Лекции или новостные ролики — на 1,5x, аудиокниги — на 1,5 либо даже на 2х», — говорит петербурженка Дарья Науменко.

Впрочем, фильмы и сериалы она ускорять не готова, признается Дарья в беседе с редакцией. «В случае с кино, наверное, — это кощунство», — говорит она. Сходным образом рассуждает и москвич Сергей. «Когда я смотрю фильмы и сериалы, то отдыхаю, хочется погружения, — объясняет он Собака.ru, — а вот YouTube я ускоряю до 1,5х. Очень много времени отнимает всякая тягомотина про политику, экономику — хочется быстро пробежаться, чтобы быть в контексте. Все понятно — доволен как слон».