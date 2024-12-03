Люди все чаще смотрят видео на скорости 1,5х, — во всяком случае такой вывод можно сделать из многочисленных публикаций в СМИ. Этот феномен обсуждают журналисты, его изучают психологи и социологи. Что происходит? Это новая норма? Пора ли хоронить вдумчивое потребление контента? И, кстати, что вообще можно разобрать в лекции, ускоренной в два раза? Разбираемся в тексте Собака.ru.
«Я обычно начинаю смотреть видео на скорости 1.75х, а дальше регулирую… Чаще всего перехожу на 2х, иногда и на 3х — зависит от темпа речи говорящего, все же я могу какое-то ограниченное число слов в минуту воспринять», — рассказывает Собака.ru петербурженка Юлия.
По ее словам, она смотрит в таком формате практически весь контент, включая сериалы и художественные фильмы. «Кино [обычно] переключаю на обычную скорость только если очень эпичный момент или красивая музыка, — объясняет собеседница редакции. — Я могу, конечно, пойти на интересный фильм в кинотеатр, но в целом, конечно, скучно смотреть и слушать на обычной скорости».
Столь радикальных сторонников ускорения контента, судя по всему, не так много. Однако готовность потреблять отдельные категории видео и аудио на 1,5х, вероятно, хватает. Во всяком случае редакции без труда удалось найти разу нескольких таких людей. «Лекции или новостные ролики — на 1,5x, аудиокниги — на 1,5 либо даже на 2х», — говорит петербурженка Дарья Науменко.
Впрочем, фильмы и сериалы она ускорять не готова, признается Дарья в беседе с редакцией. «В случае с кино, наверное, — это кощунство», — говорит она. Сходным образом рассуждает и москвич Сергей. «Когда я смотрю фильмы и сериалы, то отдыхаю, хочется погружения, — объясняет он Собака.ru, — а вот YouTube я ускоряю до 1,5х. Очень много времени отнимает всякая тягомотина про политику, экономику — хочется быстро пробежаться, чтобы быть в контексте. Все понятно — доволен как слон».
«Действительно нетерпеливые люди»
«Когда в мессенджерах появилась возможность ускорять воспроизведение голосовых сообщений я поняла, что информацию можно потреблять быстрее и перешла на прослушивание всяких лекций в ускоренном формате», — вспоминает Дарья Науменко. По ее словам, это произошло «лет пять назад».
Все люди, с которыми удалось поговорить редакции, используют ускорение уже несколько лет. «[Я так смотрю] уже 3–4 года», — вспоминает Сергей; «[Я перешла на ускоренный режим] весной 2022 года», — рассказывает петербурженка Татьяна. В сети можно найти обсуждения на тему «Что будет, если я начну смотреть все фильмы и сериалы на скорости х1.5 и более?», датированные 2016-м годом.
Однако всерьез медиа стали писать об этом в последнее время. Так, в ноябре 2024 года большой резонанс вызвала статья издания Business Insider «Монстры ходят среди нас — и они смотрят Netflix на скорости 1,5x». «Уже сейчас многие слушатели подкастов и аудиокниг слушают на слегка ускоренных скоростях. — пишет автор материала, журналистка BI Кэти Нотопулос, — На YouTube можно ускорять видео до 2x… Довольно много действительно нетерпеливых людей сказали мне, что они используют специальное расширение Chrome, позволяющее им воспроизводить любое видео на скорости 5x».
Материал стал поводом для многих СМИ обратить внимание на этот феномен (к примеру раз, два, три). Возможно, это следствие того, что такой способ потребления контента действительно становится по-настоящему массовым. А, может быть, сами медиа только сейчас обратили внимание на то, что уже давно стало реальностью для многих людей.
«Боязнь пропустить что-то важное»
Как отмечает в беседе с Собака.ru доцент Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Евгения Надеждина, говорить, что тренд на скоростное потребление контента набирает силу, следует с осторожностью. «Одно дело, когда мы смотрим вокруг себя и видим, что наши родные и знакомые массово просматривают видео на скорости 1,25x, а другое, когда у нас есть какие-то объективные данные», — говорит собеседница редакции.
Как пишет Кэти Нотопулос в своем материале для Business Insider, Netflix «не прислал информации» о том, сколько пользователей ставит в своем плеере повышенную скорость воспроизведения. Сама журналистка предполагает, что таких людей сейчас «меньшинство», но, добавляет она, «они страстно преданы своей привычке».
Впрочем, обилие материалов на эту тему в англо- и русскоязычных СМИ заставляет предположить, что это меньшинство все же стало достаточно заметным. «Если мы принимаем предположение, что число таких людей действительно растет, что не очевидно, — говорит в беседе с Собака.ru Евгения Надеждина из НИУ ВШЭ, — это можно интерпретировать как движение навстречу. Поставщики контента увеличивают количество информации, потребители, со своей стороны, готовы ее все больше потреблять».
Последнее, по мнению ученой, может быть связано с повышенной тревожностью мира. Попытка охватить максимальное количества информации (в том числе художественной) может давать иллюзию, что человек держит ситуацию под контролем. «Ярким примером может быть поведение многих потребителей контента в пандемию, — говорит Надеждина, — когда ситуации неопределенности и повышенного риска побуждали людей искать все новые источники информации: от того, какова причина заболевания до конспирологических теорий относительно него».
«Скорость может давать некоторые преимущества»
К слову, на привычку некоторых людей ускорять контент обратили внимание не только журналисты, но и ученые-психологи и физиологи. В последние годы в научных журналах вышел целый ряд статьей, авторы которых задавались вопросом, как скорость воспроизведения влияет на восприятие информации.
«По результатам исследований, — говорит в беседе с Собака.ru Татьяна Прусова, младший научный сотрудник НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева и врач-психотерапевт Центра психологии и психотерапии W Clinic, — можно сказать, что у молодых людей и взрослых ускорение воспроизведения х1,5 не влияет на качество усвоения информации. Проблемы начинаются при ускорении в 2 раза и более. Скорость 1,5 может даже давать молодым и взрослым людям некоторые преимущества, снижать "блуждание" нашего внимания, помогать просматривать большие объемы информации без потери качества, оставлять больше времени на работу с информацией в дальнейшем».
Это подтверждается и личным опытом некоторых собеседников редакции. «Мне всегда было тяжело концентрироваться на содержании видео и фильмов, и увеличенная скорость помогает в этом вопросе», — признается в беседе с Собака.ru петербурженка Юлия.
Правда, оговаривается психотерапевт Татьяна Прусова, ускорение просмотра или прослушивания информации «негативно сказывается на восприятии пожилых людей, поэтому представителям более старших возрастных групп лучше всё-таки “поглощать” информацию с обычной скоростью». «Пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что ускорение тренирует наш мозг или имеет долгосрочные эффекты на его функционирование и структуру», — уточняет она.
«Я вообще-то этот рассказ не читала, я читала пересказ»
Тот факт, что ускорение контента может идти даже на пользу зрителям, побуждает задаться вопросом — не приведет ли это к постепенному отмиранию потребления видео на обычной скорости? Однако, говорит в беседе с Собака.ru Евгения Надеждина из НИУ ВШЭ, делать такие выводы крайне преждевременно.
«Важно понимать, что у нас всегда есть стремление к обобщению, — говорит собеседница редакции. — Мы говорим о каком-то тренде и сразу переносим его на всех потребителей (или всех жителей больших городов, всех людей с высшим образованием, всех молодых). Однако это неверно. Мы видим, что в смысле потребления культуры всегда есть несколько групп — те, кто склонны глубже погружаться в культурные артефакты, и те, кто скользит по верхам».
Более того, предполагает собеседница редакции, возможность просматривать видео (в том числе фильмы) в ускоренном формате может способствовать сближению этих групп — во всяком случае к тому, что они будут лучше осведомлены о том, что каждая из них смотрит и слушает. «Так, кто-то посмотрит на большой скорости фильмы Феллини и Антониони, чтобы иметь возможность обсудить их со знакомыми, — говорит Надеждина, — кто-то посмотрит фильм "Барби" на промотке, чтобы быть в курсе того, что все обсуждают».
Это, к слову, так же соответствует опыту некоторых собеседников редакции. «"Проходные" фильмы я смотрю на 2x, — говорит в беседе с Собака.ru петербурженка Татьяна, — качественное кино только на 1х». В итоге, говорит она, ее опыт становится только разнообразнее и богаче. «Я успеваю прослушать необходимые лекции, аудиокниги, фильмы, подкасты в отведенное количество времени. И по-прежнему могу наслаждаться медитативными фильмами или записями», — заключает она.
В этом смысле, предполагает Евгения Надеждина из НИУ ВШЭ, просмотр видео, в том числе художественных фильмов, на большой скорости может занять в медиапотреблении ту же нишу, что и краткие пересказы классики. «Буквально на днях я была в опере на "Пиковой даме", — вспоминает она, — и у меня девушка говорила парню: "я вообще-то этот рассказ не читала, я читала пересказ". В целом это же похожее по своей природе явление. Все эти сборники ""Война и мир" на 5 страницах" можно назвать предшественниками этого явления. Когда они только появились, многие говорили, что это удар по культуре. Что мы видим сейчас, по прошествии лет? Эти сборники никуда не делись, как никуда не делись и те, кто читает Достоевского целиком».
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