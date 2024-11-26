Памятник Петру из Москвы предложили перевезти в Петербург

Депутату такая идея пришла во время утренней пробежке по Крымской набережной в Москве. Установить памятник царю Павлов предложил в новом курорте «Санкт-Петербург Марина». По мнению депутата, памятник Петру I мог бы встречать на берегу Финского залива «морские суда, прибывающие в город».

Монумент, созданный Зурабом Церетели, появился в 1997 году на Крымской набережной в честь 850-летия Москвы. У памятника противоречивая репутация: жители столицы считают, что скульптура не оправдана в рамках исторического контекста и выглядит громоздко на фоне города. Переносить памятник предлагали еще в 2010 году, но тогда мэр Москвы Сергей Собянин не поддержал инициативу.