Благотворительный фонд AdVita запустил ежегодную акцию «Подарок для души»

В этом году AdVita планирует поздравить 750 взрослых пациентов онкологических отделений четырех клиник — НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, НМИЦ им. В. А. Алмазова, Городской клинической больницы №31 и Онкологического центра им. Н. П. Напалкова. Тут проходят лечение как петербуржцы, так и пациенты со всей России.

«Новый год — это праздник, который хочется встретить дома, вместе с семьей. К сожалению, такая возможность есть не у всех, ведь лечение очень сложное, прерывать его нельзя. Тем более многие пациенты приехали из других городов и в Петербурге у них никого нет. Нам хочется немного поднять им настроение. Поэтому вот уже восьмой год фонд AdVita проводит акцию "Подарок для души". Взрослые обычно уже не ждут подарков от Деда Мороза и новогодних чудес. Тем неожиданнее и приятнее появление наших волонтеров! Многие даже не верят, что это приготовили именно для них. "Это что, правда, мне?!" Очень приятно видеть, что такой нежданный "привет от деда Мороза" дает людям повод для улыбки», — сказала руководитель волонтерской службы фонда AdVita Наталья Карпова.

Принять участие можно тремя способами:

оставить пожертвование на сайте, чтобы организаторы акции могли купить подарки и все необходимое;

купить подарки из списка и принести их в офис фонда (Большой пр. П.С., 77, оф. 2, в будние дни с 10 до 19:00) или благотворительный магазин «Легко-Легко» (Большая Пушкарская ул., 10, в любой день с 9:00 до 21:00);

оформить заказ на подарки из списка в любом интернет-магазине с доставкой в фонд в часы работы офиса (будние дни с 10:00 до 19:00).

После 13 декабря волонтеры фонда соберут и упакуют все подарки. А в предпоследнюю неделю декабря будут развозить подарки по онкологическим отделениям, вручая их каждому пациенту лично.