«Одно дело — хайп от политика, совсем другое — от главы одной из важнейших культурных институций России»: Мария Элькина — Елизавете Лихачевой

Вот уже два дня, как предметом светских обсуждений в Петербурге стало интервью, которое дала изданию «Фонтанка.ру» директор Пушкинского музея в Москве Елизавета Лихачева. Она рассказала в том числе о том, за что не любит современный Петербург. На первый взгляд причина пересудов выглядит очевидной: еще один москвич в очередной раз указал на неубранные тротуары, назвал горожан провинциалами, а те, как это и водится среди провинциалов, разобиделись.

Тут есть, однако, важные детали. Все последние годы спор между москвичами и петербуржцами о превосходстве одного города над другим, приобрел совершенно новые оттенки. Помню, еще лет 15 назад жители невских берегов любили порассуждать о том, как плохо в Москве и как хорошо «у нас». Выглядело это, действительно, проявлением как будто бы ущербного самоощущения. Однако последние годы ситуация изменилась. Петербуржцы, в основном, восхищаются системой общественного транспорта в Москве и любыми другими достижениями в ведении столичного хозяйства. Москвичи как ужаленные рассказывают о дефиците зелени и снежных завалах в Петербурге. Такой симптом говорит мне как раз о том, что несмотря на очевидные бурно обсуждаемые проблемы, все-таки есть что-то такое у нас в городе, что вызывает у жителей богатой благополучной Москвы… зависть? Во всяком случае, трудно иначе объяснить очевидный этический казус. Всеми достижениями в развитии инфраструктуры Москва обязана довольно жесктому мэру Сергею Собянину и его аппарату, и когда известные горожане начинают приписывать их себе и снисходительно отзываться о других городах только потому, что тем меньше повезло то ли с руководством, то ли с финансированием, они напоминают подростков в школе, хвастающихся родительской должностью или машиной. Если же сравнивать, что называется, личные достижения, то есть что петербуржцы без поддержки со стороны властей сделали для Петербурга, и что сделали для Москвы москвичи (общественные пространства, благотворительные организации, рестораны, городские издания и так далее), то, вполне вероятно, перевес окажется вовсе не на стороне последних.