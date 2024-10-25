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Общество

Роспотребнадзор остановил работу фабрики «Сокол» из-за жалоб на зефир и антисанитарию

В отношении производителя проводится проверка. Торговые сети «Вкусвилл», «Лента», X5 Group, сообщили о приостановке реализации продукции.

slexp880/shutterstock

«При осмотре выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил, в том числе неудовлетворительное содержание производственных помещений, технологического оборудования, нарушение условий хранения, не в полной мере контролируется закладка сырья. В ходе проверки установлено отсутствие подтверждения сроков годности на продукцию», — сказано на сайте федеральной службы. 

Информация о десятках случаев отравления зефиром «Жизель» без сахара из «Пятерочки» и «Перекрестка» распространилась в соцсетях в середине октября. Люди жаловались на боли в животе и диарею. В публикациях также говорилось, что признаки отравления могли быть связаны с подсластителем, который добавляется в состав продукта (мальтитный сироп). За несколько дней до этого в соцсетях появилась аналогичная информация о случаях отравления зефиром «Классический» из магазина «Вкусвилл».

Коммерческий директор фабрики Михаил Шамис говорил, что жалобы на зефир без сахара могут быть связаны с тем, что покупатели едят слишком много этого продукта, считая, что он низкокалорийный.

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