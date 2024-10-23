Как победить выгорание и усталость от работы — пошаговая инструкция от главного хантера рунета Алены Владимирской

Первый шаг. А куда идем?

Чтобы куда-то идти, мало понимать, что наш путь начинается в пункте под названием «Ужасная берлога Усталость» — необходимо еще и знать, куда мы движемся. Почему-то часто думают: выяснил причину выгорания — решил проблему. Странная логика. Ну поняла я, что в работе нет смысла и мои ожидания не оправдались: думала, что меня будут повышать, отчего доход сильно вырастет, а ничего не случилось. И что делать с этим знанием? Можно, как вариант, сидеть и жалеть себя, погружаясь в усталость все глубже: денег по-прежнему нет, работа по-прежнему бессмысленна. Так и до депрессии, и до увольнения дойдет, если ничего не предпринять. Поэтому важно ответить на вопросы: а куда мне нужно? Где мне будет хорошо? Что за тип карьеры мне подходит? Это найм? Свое дело? Если найм, то в какой отрасли, в каком типе компании, в каком городе, наконец.

Помним, что не надо впадать в мифотворчество и говорить, например, «я хочу только в Газпром».

Как сделать этот шаг? Его мы уже делали в главе «Про смыслы в двух частях», но кратко напомню: формулируете цели — краткосрочную и долгосрочную. Для этого выпишете то, что вам нравится на нелюбимой работе. Предположите, где это может быть востребовано. Проверьте тремя экспертами реалистичность своих гипотез.

Эти смыслы (и ближний, и дальний) излагаем НА БУМАГЕ, а не в голове. Они должны быть четкими, понятными, с прозрачной формулировкой. Если какой-то не нашли — пишите один. Любой, который удалось обнаружить.

Дальше для наглядности все шаги я буду показывать на примере собственной усталости.

От чего я выгорела? Как ни странно, от востребованности в роли карьерного консультанта. Ко мне много лет приходили с одними и теми же запросами. Я устала от однообразия и очевидности решения проблем — просто стало скучно ими заниматься. Вдобавок, я не видела никаких перспектив роста.

Что я люблю в той работе, от которой устала:

сам процесс консалтинга;

быть популярной;

свой уровень дохода.

Какие у меня цели:

Краткосрочная. Я хочу изменить запрос, с которым ко мне приходят на консультации, на интересующие меня темы: стратегия топ-менеджеров, выход из усталости, карьера после 35. При этом — не понижая уровень дохода и не увеличивая количества часов работы, чтобы не выгореть от перегруза.

Я хочу изменить запрос, с которым ко мне приходят на консультации, на интересующие меня темы: стратегия топ-менеджеров, выход из усталости, карьера после 35. При этом — не понижая уровень дохода и не увеличивая количества часов работы, чтобы не выгореть от перегруза. Долгосрочная. Я хочу стать известным карьерным консультантом не только в России и Центральной Азии, но и во всем мире.

Записали свои варианты? А теперь очень важно, чтобы вы в это поверили — искренне и от души. Именно поэтому цель должна быть для вас понятной. Психологи обычно говорят: не сравнивайте себя с другими. Я утверждаю обратное: сравнивайте! Но не путь, а конечный результат или образ. Потому что это конкретный, яркий пример, на который можно ориентироваться. Я вот хочу стать известной и влиятельной, как Диспенза.