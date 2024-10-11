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«Простые вещи» и Нормальное место проведут День с особенностями в поддержку людей с ментальными особенностями

Праздник приурочен ко Дню ментального здоровья и акции «Вещи с особенностями». Проведут аукцион в поддержку инклюзивных мастерских «Простые вещи», которые помогают людям с ментальными особенностями, мастер-классы от команды и друзей Нормального места, показ фильма проекта «Другие люди?» про «Простые вещи» и многое другое.

Пресс-служба Нормальное место

День с особенностями пройдет 12 октября в Музее советских игровых автоматов ко Дню ментального здоровья. «Простые вещи» вместе с Нормальным местом проведут благотворительный аукцион в поддержку инклюзивных мастерских. Участвуют лоты от мастерских «Простые вещи», дизайн-студии «Ебурет», Музея советских игровых автоматов, Невидимого театра, «Переработкинской», «Ямайки».

«"Простые вещи" создают безопасное пространство, где работают взрослые люди с ментальными особенностями. Вместе с волонтерами и профессиональными керамистами, поварами, столярами они делают посуду, варят джемы и карамель, создают мебель и предметы для дома из дерева. А еще ухаживают за цветами, шьют фартуки и полотенца, варят мыло, рисуют принты для мерча», — рассказали в команде проекта.

Также в этот день пройдут мастер-классы от команды и друзей Нормального места, показ фильма проекта «Другие люди?» про «Простые вещи», самая особенная выставка этой осени — выставка лотов, фотобудка от художников дизайн-бюро и угощения от кулинарной мастерской «Простые вещи». А с 10 октября запустили акцию «Вещи с особенностями», основная цель которой поддержать людей с ментальными особенностями и показать, что инаковости есть место, даже на полке в магазине.

День с особенностями пройдет 12 октября с 12:00 до 18:00 в музее советских игровых автоматов, (Конюшенная площадь, 2В). Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться по ссылке.

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