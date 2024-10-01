На строительство Широтной магистрали в Петербурге потратят 26 млрд рублей

Как сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников, в 2026 году заложили такую же сумму, а в 2027-м ее снизят из-за уменьшения объема работ. Из бюджета города на ШМСД потратят 160 млрд рублей. Еще 81,2 млрд рублей привлекут из внебюджетных средств, из федеральной казны на строительство выделят 90 млрд рублей. Общая стоимость проекта к 2030 году составит не менее 340 млрд рублей.

Магистраль длиной 14,1 км пройдет от ЗСД в районе Благодатной улицы на юг до КАД в Кудрово. Трасса поможет снизить транспортную нагрузку на дорожную сеть города, а также на мосты Александра Невского и Володарский.