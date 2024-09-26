В Нормальном месте обновили входную группу. Ее дизайн создавал инклюзивный художник

В Нормальном месте в «Севкабель Порту» благоустроили входную группу, дизайн которой разработали совместно с художником арт-студии благотворительной организации «Перспективы» Дмитрием Беляниным. Автор создает абстрактные «тектонические» картины, которые исследуют взаимоотношения линии и цвета в живописи.

Теперь на светлых стенах прежде серых коридоров — фирменные линии и цвета абстрактных картин особого художника. Также там разместили информационные таблички, в которых использовали работы участников инклюзивных мастерских «Простые вещи» с принципами работы арт-пространств и инфографикой (цифры, достижения, важные моменты).

«Я очень рад, что здесь есть возможность показать работы художников. Чтобы все увидели, что они могут. А могут они очень многое. Каждый человек талантлив по-своему, у каждого с рождения есть свое зерно, которое нужно растить, поливать. И я надеюсь, что каждый сможет раскрыть свой

талант», — отметил тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, который присутствовал на открытии.

«Мы уже давно планировали с медиатором арт-резиденции “Перспектив” Сашей Ивановым поучаствовать в оформлении пространства. Он мне объяснил идею, и я согласился. Для меня главное — сам процесс. Этой работой я хотел показать, что каждый может развиваться, как он хочет. Может быть, увидев этот пример, такие же люди, как я, смогут тоже себя реализовать. Сегодня я увидел, что работа моя проделана была не зря. Почувствовал, ради чего и ради кого я это делаю», — рассказал художник арт-студии благотворительной организации «Перспективы» Дмитрий Белянин.

Показ обновленных интерьеров приурочили к 28-летию благотворительной организации «Перспективы», одного из учредителей Нормального места. Теперь подопечные фонда смогут выезжать в Нормальное место из интерната, а их работы и они сами — становиться видимыми для большого количества зрителей. Так, в пространстве лестницы, ведущей в Нормальное место, представлена выставка граффити-работ художников арт-студии благотворительной организации «Перспективы» Миши Фигурина, Даши Абрамовой, Саши Сватковского и Камиля Яппарова.