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Google ограничил возможность создания новых аккаунтов для россиян — Минцифры

Компания Google ограничила для россиян возможность создавать новые аккаунты, об этом сообщает Минцифры. При попытке зарегистрировать учетную запись на российский номер система уведомляет о том, что этот телефон использовать нельзя

PixieMe / Shutterstock.com

«Google ограничил создание новых аккаунтов, подтвердили в Минцифры РФ», — пишет ТАСС. Как убедились в редакции Собака.ru при попытке зарегистрировать аккаунт система выдает сообщение: «this phone number cannot be used for verification».

Сокращение числа СМС от компании подтверждают также мобильные операторы. «Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», — говорится в сообщении РИА «Новости». При этом отмечается, что сообщения для верификации уже зарегистрированных аккаунтов по-прежнему приходят.  

Однако Минцифры рекомендуют пользователям все же создавать резервные копии своих данных, хранящихся в сервисах Google, переходить на другие способы двухфакторой верификации, не связанной с СМС-сообщениями или же переходить на российские сервисы. Также в сети появились советы по выгрузке данных из учетных записей американской компании. 

В прочем, как убедились сотрудники редакции Собака.ru, создать русскоязычный аккаунт все еще возможно, но для этого нужно находиться не в российской сети.

«Я зашла в режим создания аккаунта, ввела имя и желаемый адрес почты, придумала пароль и нажала на кнопку регистрации, — сказала одна из сотрудниц редакции. — Верифицировать себя по номеру телефона Google на этапе создания аккаунта не предложил. Это можно сделать уже внутри самого аккаунта и двумя способами: по номеру телефона, куда придет пароль по смс, или по другой электронной почте, куда так же придет код. Выбрала второй — и все получилось».

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