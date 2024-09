Google ограничил возможность создания новых аккаунтов для россиян — Минцифры

«Google ограничил создание новых аккаунтов, подтвердили в Минцифры РФ», — пишет ТАСС. Как убедились в редакции Собака.ru при попытке зарегистрировать аккаунт система выдает сообщение: «this phone number cannot be used for verification».

Сокращение числа СМС от компании подтверждают также мобильные операторы. «Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям», — говорится в сообщении РИА «Новости». При этом отмечается, что сообщения для верификации уже зарегистрированных аккаунтов по-прежнему приходят.

Однако Минцифры рекомендуют пользователям все же создавать резервные копии своих данных, хранящихся в сервисах Google, переходить на другие способы двухфакторой верификации, не связанной с СМС-сообщениями или же переходить на российские сервисы. Также в сети появились советы по выгрузке данных из учетных записей американской компании.