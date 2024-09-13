Петербургским чиновникам запретили пользоваться Telegram и WhatsApp в рабочих целях

Руководителям петербургских органов исполнительной власти разослали указание, в котором говорилось о запрете на использование иностранных мессенджеров для обмена служебной информацией, в том числе WhatsApp* и Telegram, пишет «Фонтанка» со ссылкой на письмо комитета по информатизации и связи.

В письме за подписью главы комитета Юлии Смирновой сказано, что запрет вводят «в целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам».

В качестве замены чиновникам предлагают использовать отечественный мессенджер eXpress для корпоративных коммуникаций. На сайте сервиса указано, что это «единственный на сегодняшний момент сертифицированный ФСТЭК РФ корпоративный Super App с инсталляциями в крупных компаниях на десятки и сотни тысяч пользователей».

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории России.