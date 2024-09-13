В Петербурге пройдет форум «Креативные выходные» об урбанистике, дизайне и благотворительности

«Креативные выходные» — форум для специалистов креативных индустрий от 14 до 35 лет, который пройдет на территории Ленполиграфмаш 14 и 15 сентября. Команда проекта устраивает открытые лекции о маркетинге и рекламе, кураторстве выставок и фотографии, искусстве, дизайне и урбанистике, управлении проектами, благотворительности. Также в пространстве пройдет маркет локальных петербургских брендов, а завершится форум концертом.

Ожидается более 20 спикеров — руководители коммуникационных агентств, продюсеры специальных проектов, арт-директора креативных пространств, создатели архитектурных бюро и специалисты других направлений. Среди лекторов будут представители от ВКонтакте, СБЕРа, директор по социальному предпринимательству фонда «Антон тут рядом» Юлия Зубцова, Дмитрий Бумагин из KLAUZURA и другие.

«Креативные выходные» пройдут 14 и 15 сентября в Петербурге на территории Ленполиграфмаш (наб. Карповки 5АК). Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.