18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Петербурге пройдет форум «Креативные выходные» об урбанистике, дизайне и благотворительности

Представители успешных городских проектов расскажут на территории Ленполиграфмаш, как создать комфортные и технологичные пространства, а знаменитые арт-кураторы, фотографы и дизайнеры поделятся секретами своей работы и секретами нейросетей.

Пресс-служба "Креативных выходных"

«Креативные выходные» — форум для специалистов креативных индустрий от 14 до 35 лет, который пройдет на территории Ленполиграфмаш 14 и 15 сентября. Команда проекта устраивает открытые лекции о маркетинге и рекламе, кураторстве выставок и фотографии, искусстве, дизайне и урбанистике, управлении проектами, благотворительности. Также в пространстве пройдет маркет локальных петербургских брендов, а завершится форум концертом.

Ожидается более 20 спикеров — руководители коммуникационных агентств, продюсеры специальных проектов, арт-директора креативных пространств, создатели архитектурных бюро и специалисты других направлений. Среди лекторов будут представители от ВКонтакте, СБЕРа, директор по социальному предпринимательству фонда «Антон тут рядом» Юлия Зубцова, Дмитрий Бумагин из KLAUZURA и другие.

«Креативные выходные» пройдут 14 и 15 сентября в Петербурге на территории Ленполиграфмаш (наб. Карповки 5АК). Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: