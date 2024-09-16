Как объединение жителей «Фонд соседского благоустройства Кудрово» озеленяет город в Ленобласти (на их счету — сотни деревьев и кустарников!)

В 2019 году Алексей Афанасович совместно с администратором паблика «Жизнь в Кудрово» Павлом Дёминым инициировали сборы средств на посадку деревьев в Кудрове — так появилось сообщество неравнодушных жителей «Фонд соседского благоустройства Кудрово». Уже несколько лет команда озеленяет город, закрашивает незаконную рекламу, пишет обращения властям о проблемах благоустройства (и учит других!). Собака.ru попросила одну из участниц объединения Наталию Буцаеву рассказать историю проекта.
История появления сообщества
«Фонд соседского благоустройства Кудрово» (ФСБК) — объединение неравнодушных жителей города Кудрово. Нашему сообществу больше пяти лет. Первый проект инициировал Алексей Афанасович совместно с администратором паблика «Жизнь в Кудрово» Павлом Дёминым в апреле 2019 года. Это был сбор средств на покупку двух кленов Globosum взамен погибших деревьев на Столичной улице. Неожиданно деньги были собраны быстро — люди готовы участвовать в подобных инициативах.
Через пару месяцев стартовал следующий проект — покупка и высадка липы Winter Orange и спиреи у ручья на Европейском. Примерно в это же время мы решили закрасить рекламу интим-услуг и наркошопов, нанесенную трафаретами на тротуары. Бросили клич в паблике «ВКонтакте», люди скинулись на расходники. В одном из отчетных постов шуточно мелькнуло название «Фонд серой краски», которое быстро трансформировалось. Так, Алексей и Павел придумали «Фонд соседского благоустройства Кудрово»: у нас появились визитки, логотип, своя группа ВКонтакте, сайт, почта и даже мерч.
Сегодня костяк сообщества составляет семь человек, при этом не все могут присутствовать на мероприятиях стабильно. Еще пять не регулярно, но часто участвует в посадках. Остальные — те, кто донатит, помогает с доставкой, иногда приходит на акции, либо просто обращает внимание на посадки и сообщает, каким растениям требуется полив и дополнительный уход. Это тоже важно, так как мы не можем физически ежедневно мониторить все проекты.
Что удалось сделать?
За все время участники сообщества посадили в Кудрове около 180 деревьев и около 500-600 кустарников. Точное число последних посчитать сложно — многие растения погибли. Например, спирею у ручья сильно вытаптывают утки, шиповник на Пражской в первый год пострадал от людей, а кизильник на Европейском был по большей части скошен коммунальными службами.
За всеми посадками мы следим: поливаем в сухую погоду, обрезаем, подвязываем, огораживаем сетками от справляющих нужду собачек, обрабатываем от грибка и вредителей. Часто жители близлежащих домов откликаются на просьбы о поливе. В самые засушливые периоды этот вопрос встает наиболее остро, помощь нам просто необходима.
Деньги на проекты мы собираем краудфандингом через группы «ВКонтакте» — «Фонд соседского благоустройства Кудрово» и «Жизнь в Кудрово». В сборе участвуют все желающие. У нас есть опыт сотрудничества с коммерцией. Помимо того, что мы часто просим у разных организаций воду для полива, дважды предлагали крупным торговым центрам поучаствовать в акциях финансово. Так, например, ТЦ «Европейский» частично спонсировал иргу Ламарка, а МЕГА вложилась в посадку Красных дубов у Флагмана. Все поступления и траты прозрачны. Каждый человек, пожертвовавший на озеленение деньги, может в любой момент проследить, как средства были использованы в сводной таблице.
И хотя мы делаем все, чтобы саженцы прижились, деревья — живой организм. Последние два года не особо благоприятные погодные условия были весной: потеряли часть посаженных, и, казалось, уже прижившихся деревьев. Например, красный дуб на Европейском, 2 ольхи Империалис на Пражской и клен Глобозум на Столичной — один из тех, с которых началось ФСБК.
Иногда утраты воспринимаются особенно болезненно. Сейчас идет реконструкция парка Оккервиль. Сложно сказать, в каком состоянии посаженные деревья — доступа к ним нет. Или, например, проект с Иргой Ламарка: он требовал получения согласования не только от администрации Заневского городского поселения (балансодержателя земельного участка), но и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», так как вблизи пролегает охранная зона. Тем не менее два дерева были посажены. Затем один из участков отдали администрации Заневского городского поселения для установки ларька. Пришлось пересаживать — одно погибло. Гораздо лучше пересадку перенесли яблони Brandy Magik, пострадавшие в прошлом году от такой же проблемы — в ночи вплотную к ним был поставлен торговый павильон.
Торговые павильоны — это наша общая боль. Огромное количество земли в Кудрове — частные владения. Собственники сдают участки в аренду. Дымящие в окна фудтраки, табак и вейпы, фруктово-овощные развалы на тротуарах, автолавки с трикотажем — и администрация ничего с этим не может сделать, разве что отдать еще десяток газонов под НТО (нестационарные торговые объекты. — Прим. Ред.). Часть инициатив так и не была реализована из-за отсутствия согласования по разным причинам: обычно это либо частная земля, либо подземные коммуникации.
Мы занимаемся не только озеленением. Есть и другие направления: закрашивание надписей на асфальте и очистка столбов и заборов от незаконной рекламы, субботники. Одним из важных направлений я считаю постоянную переписку с администрацией Заневского городского поселения о нарушениях в благоустройстве Кудрова. У нас была даже постоянная рубрика — «Серединное письмо». Каждую среду мы выбирали какую-то проблему и писали запросы, жалобы, обращения. Это могло быть что угодно: отсутствие освещения, разрушение пешеходной дорожки, незаконные рекламные конструкции, парковка на газоне — все, что относится к благоустройству. Многие жители видят недочеты, но не могут обратиться в ответственное ведомство. Считают, что не умеют писать такие обращения. Мы хотели дать людям шаблоны, научить обращаться к властям по любому интересующему вопросу. С появлением сервиса на сайте «Госуслуги» необходимость в рубрике сошла на нет, но журнал переписки иногда продолжаем вести.
В 2020 году при активном сотрудничестве с проектом «На парковке парк» мы поучаствовали в создании двух парклетов. На презентации проекта впервые провели обмен комнатными растениями, который с тех пор стал ежегодным и довольно ожидаемым мероприятием среди жителей Кудрова.
О планах
Сегодня занимаемся посадками на Австрийской улице. Получили согласование, и на днях выберем растения. Продолжаем работу над аллеей биологических видов городских деревьев — создана в сотрудничестве с Ботаническим институтом имени В. Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН). БИН РАН занимается интродукцией и испытанием новых видов деревьев для озеленения города. Излишки передают для высадки в условиях городской застройки — это представляет научный интерес. Проект стал возможным благодаря кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику, научному куратору парка-дендрария и дендропитомника Ботанического сада БИН РАН Геннадию Афанасьевичу Фирсову. Мы познакомились с ним и впервые обсудили инициативу в начале лета 2022 года. И теперь после всех переговоров в Кудрове появилось около 30 уникальных деревьев: дзельква пильчатая, бундук двудомный, грецкий орех, граб каролинский, явор Леопольди, элеутерококк, нейлия китайская.
Конечно, город Кудрово мне нравится, это мой дом, здесь живут друзья. Благодаря ФСБК я встречаю единомышленников, для кого дом не ограничивается дверью квартиры.
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