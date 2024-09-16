Как объединение жителей «Фонд соседского благоустройства Кудрово» озеленяет город в Ленобласти (на их счету — сотни деревьев и кустарников!)

История появления сообщества

«Фонд соседского благоустройства Кудрово» (ФСБК) — объединение неравнодушных жителей города Кудрово. Нашему сообществу больше пяти лет. Первый проект инициировал Алексей Афанасович совместно с администратором паблика «Жизнь в Кудрово» Павлом Дёминым в апреле 2019 года. Это был сбор средств на покупку двух кленов Globosum взамен погибших деревьев на Столичной улице. Неожиданно деньги были собраны быстро — люди готовы участвовать в подобных инициативах.

Через пару месяцев стартовал следующий проект — покупка и высадка липы Winter Orange и спиреи у ручья на Европейском. Примерно в это же время мы решили закрасить рекламу интим-услуг и наркошопов, нанесенную трафаретами на тротуары. Бросили клич в паблике «ВКонтакте», люди скинулись на расходники. В одном из отчетных постов шуточно мелькнуло название «Фонд серой краски», которое быстро трансформировалось. Так, Алексей и Павел придумали «Фонд соседского благоустройства Кудрово»: у нас появились визитки, логотип, своя группа ВКонтакте, сайт, почта и даже мерч.

Сегодня костяк сообщества составляет семь человек, при этом не все могут присутствовать на мероприятиях стабильно. Еще пять не регулярно, но часто участвует в посадках. Остальные — те, кто донатит, помогает с доставкой, иногда приходит на акции, либо просто обращает внимание на посадки и сообщает, каким растениям требуется полив и дополнительный уход. Это тоже важно, так как мы не можем физически ежедневно мониторить все проекты.