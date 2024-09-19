Как акробат Дмитрий Ким и ветеринар Яна Олейник основали единственный в России хоспис помощи диким кошкам «Дом тигра» под Петербургом

Представитель цирковой династии в четвертом поколении Дмитрий Ким вместе с супругой, ветеринарным врачом Яной Олейник, основали единственный в России хоспис для диких кошек «Дом тигра». На территории размером 11 гектаров проживают 26 подопечных и каждый из них нуждается в заботе. Собака.ru рассказывает историю благотворительного проекта.
Дмитрий Ким — представитель цирковой династии, акробат в четвертом поколении. Выучился на инженера и пошел по стопам отца: работал эквилибристом. Руководил семейным цирком «Золотой дракон» в Новосибирске, где и познакомился с будущей женой, ветеринарным врачом Яной Олейник.
8 лет назад цирк «Золотой дракон» гастролировал по Кавказу. Дмитрия попросили выделить ветеринара для двух больных тигрят. Из-за неправильного содержания и кормления у них начались проблемы с кишечником, вся шерсть вылезла, носов не было. Владелец предлагал отдать каждого за 350 тысяч рублей. Супруги продали машину и смогли выкупить лишь одного. (С тех пор в хосписе существует традиция — называть животных автомобильными именами.) Вскоре предложили отдать второго в рассрочку, но приобрести дикого кота не успели: он умер.
Для содержания тигра пришлось покупать и оборудовать автомобильный прицеп, но условия не были комфортными для животного. Дмитрий и Яна планировали выходить подопечного и пристроить куда-то, но поняли, что это невозможно. Условия ни в одном приюте им не нравились, а в зоопарках места, как правило, ограничены. «Мы столкнулись с дефицитом мест в России, где заботились бы о диких кошках на профессиональном уровне. Загорелись идеей открыть свое», — рассказывает Дмитрий Ким в разговоре с Собака.ru.
Сначала пара хотела основать хоспис в Новосибирске, но найти подходящую территорию не удалось. «Местные власти не оценили нашу идею 8 лет назад. Землю приобрести в Новосибирске было достаточно трудно: место должно быть вдали от жилых поселений и в тоже время недалеко от города, чтобы было удобно возить животных на анализы. Собственный участок под хоспис приобрести не смогли, пришлось арендовать», — объясняет Дмитрий Ким.
Вскоре супругам написал депутат Андрей Лебедев и помог купить землю. Изначально это было пустое поле размером 11 гектар в Выборгском районе Ленобласти: не было электричества, подъездов к дороге и построек. Все Дмитрий и Яна строили сами. Пока огорожено пять гектар, осваивать остальные будут постепенно.
Реакция на хоспис в первое время была неоднозначной. «Жители близлежащих домов к нам сначала отнеслись с опаской. Их можно понять: содержим хищников, а поселение расположено недалеко. Но вскоре люди поняли, что мы профессионалы своего дела. Приходили, смотрели, как живут подопечные, как ухаживаем. Увидели, что рисков для них нет. Правительство Ленобласти с первых минут нас поддерживает», — делится Дмитрий.
В хосписе проживают 26 подопечных: тигры, пумы, леопарды, рыси, львы. У каждого своя сложная история. Например, Хонду, вторую по счету подопечную, выкупили на сайте частных объявлений. Изначально тигрица работала фотомоделью в контактном зоопарке в Пензе. Леопарда Весту бросили зимой в передвижном зоопарке в Оренбурге. Тигрицу Опель в конце прошлого года вывезли из Мариуполя с переломанными лапами. Аврора содержалась в тесной клетке в сарае без света и свежего воздуха, из-за чего ослепла. После обращения в прокуратуру, животное изъяли и передали в хоспис для крупных кошек «Дом тигра». «Мы ее трижды оперировали, но, к сожалению, она поступила уже с мертвыми глазами. При этом тигрица постоянно испытывала боль, не могла даже закрыть веки. Хорошая, ласковая дикая кошка сегодня живет у нас», — рассказывает Дмитрий. Еще два леопарда спасли из зоны соприкосновения из ЛНР. Все до конца жизни, как правило, остаются на ПНЖ в «Доме тигра». «В хосписе много гибридных пород, которые зоопаркам неинтересны. Покалеченных животных такие учреждения также не берут, так как звери не экспозиционные», — добавляет Дмитрий.
«Большинство подопечных активничают в темное время суток — около 18 часов спят дикие кошки. Ежедневно все проходят необходимые процедуры: кормление по часам, лечение, уборка вольеров. В часы бодрствования общаемся с подопечными», — рассказывает Дмитрий. Принять одного подопечного — большая финансовая нагрузка для проекта, отмечает он. Содержание одного тигра обходится примерно около 60 тысяч рублей в месяц. Конкретного спонсора у проекта нет, но многие люди следят за проектом и помогают ему. О потенциальных подопечных узнают в основном от подписчиков в соцсетях.
Главный нюанс работы — сложность взаимодействия с дикими животными. «У нас небольшая команда. Людей, которые бы могли профессионально ухаживать за дикими кошками, имея большой опыт за плечами, попросту немного. Отсюда возникают трудности: необходимо следить за подопечными 24/7», — добавляет Дмитрий.
«Доме тигра» — это не просто приют для диких кошек. Проект постоянно развивается: приобретает новое ветеринарное оборудование, расширяет вольерный фонд, проводит сложнейшие операции на базе хосписа и обучает врачей теории и практике. «Мы не только подбираем покалеченных животных и лечим, но и боремся с тем, чтобы в стране было как можно меньше брошенных зверей. Участвуем в законотворчестве, входим в экспертное сообщество при Президенте РФ о создании сети приютов для экзотических животных. Понятно, что полностью черный рынок не искоренить, но уменьшить количество выброшенных на улицу можно», — заключает он.
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