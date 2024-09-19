Как акробат Дмитрий Ким и ветеринар Яна Олейник основали единственный в России хоспис помощи диким кошкам «Дом тигра» под Петербургом

Дмитрий Ким — представитель цирковой династии, акробат в четвертом поколении. Выучился на инженера и пошел по стопам отца: работал эквилибристом. Руководил семейным цирком «Золотой дракон» в Новосибирске, где и познакомился с будущей женой, ветеринарным врачом Яной Олейник.

8 лет назад цирк «Золотой дракон» гастролировал по Кавказу. Дмитрия попросили выделить ветеринара для двух больных тигрят. Из-за неправильного содержания и кормления у них начались проблемы с кишечником, вся шерсть вылезла, носов не было. Владелец предлагал отдать каждого за 350 тысяч рублей. Супруги продали машину и смогли выкупить лишь одного. (С тех пор в хосписе существует традиция — называть животных автомобильными именами.) Вскоре предложили отдать второго в рассрочку, но приобрести дикого кота не успели: он умер.

Для содержания тигра пришлось покупать и оборудовать автомобильный прицеп, но условия не были комфортными для животного. Дмитрий и Яна планировали выходить подопечного и пристроить куда-то, но поняли, что это невозможно. Условия ни в одном приюте им не нравились, а в зоопарках места, как правило, ограничены. «Мы столкнулись с дефицитом мест в России, где заботились бы о диких кошках на профессиональном уровне. Загорелись идеей открыть свое», — рассказывает Дмитрий Ким в разговоре с Собака.ru.