Павел Дуров опубликовал первый пост после задержания во Франции

В обращении к своей многомиллионной аудитории Павел рассказал, что провел на допросах четыре дня — местные спецслужбы настаивали, что он может понести ответственность за использование Telegram третьими людьми, так как французские власти не получили ответов от платформы. На это Дуров заявил, что у мессендежера есть свое представительство в Европейском союзе, которое работает с запросами всех структур ЕС. Также Дуров отметил, что пока жил в ОАЭ часто встречался с представителями французских ведомств в их посольстве — у властей этой страны было достаточно способов, чтобы выйти на связь с предпринимателем. Например, некоторое время назад он создал специальную горячую линию для борьбы с угрозой терроризма во Франции.

Петербуржец подчеркнул, что считает недопустимым то, что претензии от страны вылились не в иск к мессенджеру, а в уголовное преследование его основателя: «Использовать законы, принятые в эпоху досмартфонов, для преследования гендиректора за преступления, совершенные третьими лицами на платформе, которой он управляет, это неверный подход».

Дуров заверил, что его компания считается с ограничениями в некоторых странах, где функционирует мессенджер — это помогает соблюсти баланс между конфиденциальностью и безопасностью. Но, несмотря на такую лояльность, Павел готов отказаться от тех рынков, которые противоречат его принципам: «Утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram — это какой-то мессенджер, где царит беззаконье, не соответствуют действительности».

Также уже 6-го числа стало известно, что Telegram обновил политику. Теперь пользователи могут сообщать модераторам о «незаконном контенте» в частных группах, пишет РБК со ссылкой на раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте сервиса.