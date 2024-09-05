В возрасте 79 лет скончался Дмитрий Достоевский — единственный правнук Федора Достоевского

Дмитрия Андреевича Достоевского не стало 4 сентября. Об этом сообщили родственники на социальной странице Достоевского. Известно, что актер умер во сне — произошла остановка сердца.

Внук известного писателя родился 22 апреля 1945 года в Ленинграде и до пенсии работал водителем трамвая на маршруте № 34, часть которого проходит по литературным местам «Петербурга Достоевского». Успел сняться в трех кинематографических ролях: в эпизоде из драмы «Мальчики» по роману «Братья Карамазовы», в британском документальном фильме «Путешествие Достоевского» и в приключенческом детективе 2006 года «Секретная служба Его Величества».

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Андреевича Достоевского.