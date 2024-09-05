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В возрасте 79 лет скончался Дмитрий Достоевский — единственный правнук Федора Достоевского

«Домашние смогли попрощаться, были все вместе, сидели, вспоминали смешное и грустное, поминали дедушку добрым словом», — сообщили его родственники.

Фото: Жанна Галай, Александр Овчинников (ТАСС)
Дмитрий Достоевский

Правнук Федора Достоевского в интервью Собака.ru в 2018 году:

У меня было счастливое детство, как у всех, пока родители не сказали, что я правнук великого писателя. Но даже после этого ничего особенного не происходило, я строил свои планы на жизнь. Прадед оставался в стороне, ведь в школе его тогда не проходили. Пришло время самому прочитать «Преступление и наказание», тут я понял, что мой предок — гений. И что последующие поколения, несущие гены Федора Михайловича, должны быть его достойны. Моя жизнь разделилась на мою собственную и другую, посвященную ему. Что касается моего сына и внуков, то это следующее поколение, и для них Достоевский может оказаться другим, ведь они не прошли вновь открытие писателя в советской действительности от замалчивания до признания, как я.

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Дмитрия Андреевича Достоевского не стало 4 сентября. Об этом сообщили родственники на социальной странице Достоевского. Известно, что актер умер во сне — произошла остановка сердца.

Внук известного писателя родился 22 апреля 1945 года в Ленинграде и до пенсии работал водителем трамвая на маршруте № 34, часть которого проходит по литературным местам «Петербурга Достоевского». Успел сняться в трех кинематографических ролях: в эпизоде из драмы «Мальчики» по роману «Братья Карамазовы», в британском документальном фильме «Путешествие Достоевского» и в приключенческом детективе 2006 года «Секретная служба Его Величества».

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Андреевича Достоевского.

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