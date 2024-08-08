Петербургский ЗакС предлагает регулировать установку торговых ларьков на федеральном уровне

«В городе не должно быть хаоса из самопальных ларьков, и такой документ мог бы решительно закрыть вопрос», — отметил спикер Заксобрания спикер Александр Бельский.

В законопроекте предлагают установить единую схему размещения НТО независимо от форм собственности, частные земельные участки включать в схему по инициативе собственника. Также предлагают сносить ларьки, которых нет в схеме размещения, установить требования к внешнему виду, предельным габаритам и площади НТО, пишет «КоммерсантЪ».