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Общество

Петербургский ЗакС предлагает регулировать установку торговых ларьков на федеральном уровне

Депутаты из Петербурга направили в Госдуму федеральный законопроект с предложениями, как упорядочить размещение нестационарных торговых объектов (НТО).

Ekaterina__T / Shutterstock.com

«В городе не должно быть хаоса из самопальных ларьков, и такой документ мог бы решительно закрыть вопрос», — отметил спикер Заксобрания спикер Александр Бельский.

В законопроекте предлагают установить единую схему размещения НТО независимо от форм собственности, частные земельные участки включать в схему по инициативе собственника. Также предлагают сносить ларьки, которых нет в схеме размещения, установить требования к внешнему виду, предельным габаритам и площади НТО, пишет «КоммерсантЪ».

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