Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

С 8 августа в Эстонии вступило в силу решение о введении полного таможенного контроля для граждан и грузов, пересекающих границу с Россией. Это касается трех пограничных пунктов: «Нарва», «Койдула» и «Лухамаа».

Теперь все пересекающие границу будут проходить полный таможенный досмотр, что займет больше времени. Эстонское правительство ожидает, что увеличение времени на проверку приведет к снижению количества пересечений границы между Россией и Эстонией.

О планах ввести полный таможенный контроль на границе с Россией стало известно 1 августа. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал объясняет новые правила тем, что страна «должна сделать все возможное, чтобы предотвратить транзит санкционных товаров».