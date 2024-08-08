18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что местные власти, а также транспортные и автобусные компании, были проинформированы об изменениях.

Фото: Kristine Dokane / Shutterstock

С 8 августа в Эстонии вступило в силу решение о введении полного таможенного контроля для граждан и грузов, пересекающих границу с Россией. Это касается трех пограничных пунктов: «Нарва», «Койдула» и «Лухамаа». 

Теперь все пересекающие границу будут проходить полный таможенный досмотр, что займет больше времени. Эстонское правительство ожидает, что увеличение времени на проверку приведет к снижению количества пересечений границы между Россией и Эстонией.

О планах ввести полный таможенный контроль на границе с Россией стало известно 1 августа. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал объясняет новые правила тем, что страна «должна сделать все возможное, чтобы предотвратить транзит санкционных товаров».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: