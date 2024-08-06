Знакомьтесь, Кирилл Алдобаев — 22-летний блогер создал проект kiririlll с наивными комиксами про всех нас

Всего в 18 лет Кирилл Алдобаев запустил проект kiririlll с простыми и иногда наивными, но неизбежно резонирующие с каждым (суммарно почти 200 тысяч подписчиков в соцсетях!) комиксами об отношениях, детстве, дружбе, взрослении и случайных моментах из бытовой жизни. Сейчас в очередь на коллаборацию с Кириллом встают десятки брендов от службы доставки «СДЭК», такси «Яндекс Go» до фестиваль «Антон тут рядом», агенства Setters и бренда одежды Aim Clo. А в его творческое портфолио добавились платформа «Несказанное», помогающая анонимно высказывать вовремя не озвученные чувства, и медиа «сэпэбэ» с мемами про Петербург. «Собака.ru» Кирилл рассказал, как город вдохновляет его творить, а диджитал-проекты изменили жизнь.
Кирилл, расскажи, когда и с чего начался твой проект?
Перед интервью я сел и пролистал выпущенные посты, чтобы определить старт. Оказалось, я выложил 1039 публикаций с конца ноября 2020 года. Это шок! А началось все с переезда в Петербург — я родом из маленького поселка в Крыму. Первое, что я подумал, оказавшись здесь: «Ну ничего себе окружение, нужно развиваться, чтобы соответствовать!» Я поступил учиться на рекламу, а параллельно стал проходить курсы по видеомонтажу и иллюстрации. Сначала рисовал для себя, чтобы набить руку, а потом появилась амбиция выкладывать и получать фидбэк. Пик пришелся на коронавирус, когда я начал замечать огромное количество креатива в различных медиа. Оказалось, соцсети могут быть не только условным фотоальбомом, но и площадкой для творчества. Я решил, что буду пробовать тоже.
Сколько тебе сейчас лет?
22 года.
Помнишь первый пост, который «залетел»?
Это было видео. В то время был популярен сериал «Эйфория» и песня Still Don’t Know My Name. Я смонтировал ролик, наложил минус и опубликовал. У сериала был популярный фан-аккаунт, который меня репостнул — так я получил первых подписчиков и крутой фидбэк. Мне понравилось, и я начал экспериментировать, пока не пришел к формату, в котором kiririlll существует сейчас: статичные посты с простой отрисовкой, которые поднимают чувственные темы.
Кирилл Алдобаев
У тебя целый калейдоскоп коллабораций, в основном с российскими бизнесами. Есть ли среди них любимые?
Любимые — те, в которых мы с командой друг друга чувствуем, где возникает приятная творческая связка. В этом плане сильнее всего запомнились коллабы со службой курьерской доставки «СДЭК», брендом одежды Aim clo и сотрудничество (некоммерческое!) с фестивалем «Антон тут рядом». Это проекты, которые приходили ко мне, заранее зная суть kiririlll и философию моего проекта. Главный вывод: успех коллаборации определяется уровнем доверия друг к другу в процессе ее создания.
Расскажи, как создаются посты?
У меня нет команды, я работаю один. Графика у постов не сложная, поэтому я создаю их на компьютере с помощью мышки. Друзья иногда смеются — уж слишком это древний подход, но мне нравится. Возможно, когда-нибудь я дорасту до работы в Figma. (Смеется.)
Кирилл Алдобаев в «Подписных изданиях»
Что самое сложное в этом процессе?
Пожалуй, определиться с темой. Мне понравилось, как комик Артур Чапарян сказал, что идею нужно не придумывать, а находить. Через фильмы, книги, жизненные наблюдения. Делать это каждый день — физически сложно, практически невозможно. Зато остальное кажется предельно легким и происходит быстро. Я давно честно себе признался, что мне намного сложнее создавать смешной контент, чем чувственный. Конечно, забавные посты бывают, но их в разы меньше. Мне гораздо больше нравится писать о человеческих отношениях, социальных или бытовых наблюдениях. У меня это получается лучше всего.
Можешь привести пример?
Недавно я опубликовал подборку о том, как по-разному воспринимается вкус питьевой воды. Пить из стеклянной бутылки вкуснее, чем из пластиковой. То же самое со стаканами — из прозрачного вкуснее, чем из любого другого. Это были мои персональные размышления, но я оформил их в пост и они нашли своего зрителя. Кажется — абсурд! Но в этом и заключается магия моей работы: переживать «А не фигню ли я несу?», идти на риск и находить отклик.
А есть ли контрпример — неудачи?
Конечно! Их немало. Допустим, я сделал штуку про дискомфортные математические примеры. В англоязычных соцсетях обсуждали тему, что существуют примеры, которые психологически неприятно решать, они вызывают сопротивление. Я сделал пост об этом, но в комментариях люди не оценили — посоветовали получше учить таблицу умножения. (Смеется.)
Было ли такое, что проект kiririlll помог тебе понять что-нибудь про себя?
Совсем недавно случился такой эпизод. Мы с девушкой отдыхали в Ленобласти в деревенском доме. Я лежал посреди природы и размышлял о том, что у меня нет привычки фотографировать жизнь и выкладывать на публику. Я подумал «Здесь так красиво и прекрасно, но никто не узнает, что я тут был, люди будут смотреть на мою аватарку и думать, что ничего интересного в моей жизни не происходит, хотя это совсем не так». Это натолкнуло меня на идею поста о том, что если вы не выкладываете что-то хорошее напоказ, это не значит, что у вас этого не происходит в реальности. Эта публикация собрала огромное количество реакций, подтвердила мои ощущения и, в каком-то смысле, поддержала.
Кроме kiririlll ты делаешь проект «Несказанное». Расскажи про него подробнее?
Скажу сразу, что именно его считаю самым важным для себя. Это платформа, на которой люди могут написать слова, которые не смогли произнести в реальной жизни. Испугались или подавили в себе. А может просто не успели, а человек умер. На сайте можно анонимно выбрать тег «кому» — например, маме или папе, бабушке, бойфренду или даже домашнему питомцу. Можно выбрать эмоцию письма — например, злость, любовь, грусть или радость. Я выступаю модератором и делаю это вручную: читаю, а затем добавляю на сайт. Бывают огромные полотна пронзительного текста, и в конце человек пишет «Мне стало легче». В такие моменты я чувствую, что все не зря.
Как появилась идея «Несказанного»?
В какой-то момент ко мне пришло издательство с предложением опубликовать книгу с копиями постов. Изначально это звучало как интересный проект, но я не был уверен до конца, что мои рисунки будут настолько же здорово смотреться в книге, как в интернете. Я начал искать другую идею. В тот период я читал книгу Оссиана Уорда «Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство» — в ней приводится много актуального арта: от перформансов до инсталляций. Одним из примеров была история девушки, которую молодой человек бросил по переписке, толком не объяснив причину. В попытке прожить травму, она разослала копию его письма своим контактам и попросила описать, как бы они ответили на него. Так я пришел к идее, собрать истории абсолютно разных людей в гугл-форме и публиковать в ней слова, которые они когда-либо побоялись озвучить вслух. Эта форма должна была стать основой для книги, но впоследствии я отказался от формата в пользу сайта.
Какой результат у «Несказанного» сейчас?
Когда я понял, что в форме накопилось более 1000 писем, то перенес их все на комфортный сайт. Нашел разработчиков, составил техническое задание. Мы зарелизили платформу в марте 2024-го и сейчас собираем истории с ее помощью.
Расскажи про свои планы на будущее?
В рамках kiririlll я буду просто продолжать и наблюдать, что из этого получится. Из «Несказанного» мне хочется сделать полноценное мобильное приложение и масштабировать его — сделать так, чтобы больше людей могли делиться своими чувствами, счастливыми и не очень. Третья задача — развивать наше медиа про Петербург, соавтором которого я являюсь.
Медиа, которое ты упомянул, называется «сэпэбэ» и публикует эстетично-смешной контент про город. Как ты в него попал?
Была амбиция реализовать нечто, связанное с городом, в котором я живу. Делать это в kiririlll было нелогично — проект не привязан к конкретной локации. Поэтому я договорился с двумя друзьями, что мы будем делать медиа про Петербург в формате визуальных мемов. Я не хотел заходить на территорию новостей, поэтому мы делаем исключительно картинки. Наблюдаем за городом через призму юмора, шаблонов и фишек, который есть только здесь, в Петербурге.
Зачем тебе это?
Я хочу чувствовать причастность к городу, который стал мне таким родным. Хочу поддерживать его жителей, делать контент исключительно для них.
Есть ли у тебя любимые места в Петербурге, где тебя чаще всего можно встретить?
Главное любимое место — «Подписные издания», куда я стабильно прихожу дважды в неделю по вторникам и четвергам. Это своеобразный ритуал: 10-11 утра и один и тот же завтрак — дегустационный набор с пшеничных хлебом, маслом и сыром. И черный чай! Это лучшее утро, которое может быть. После завтрака читаю книгу, которую принес с собой из дома. Для меня это важно. Второе место — Лиговский проспект. Возможно, потому что я хожу туда в спортзал в ТРК, а потом иду пешком до метро и слушаю музыку. И третье место — «Мираж» на Петроградской. Это лучший кинотеатр в мире. Плохо представляю, что где-то еще можно зайти в уборную, а там звучит монолог из фильма «Достучаться до небес». (Смеется.)
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