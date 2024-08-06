Знакомьтесь, Кирилл Алдобаев — 22-летний блогер создал проект kiririlll с наивными комиксами про всех нас

Что самое сложное в этом процессе?

Пожалуй, определиться с темой. Мне понравилось, как комик Артур Чапарян сказал, что идею нужно не придумывать, а находить. Через фильмы, книги, жизненные наблюдения. Делать это каждый день — физически сложно, практически невозможно. Зато остальное кажется предельно легким и происходит быстро. Я давно честно себе признался, что мне намного сложнее создавать смешной контент, чем чувственный. Конечно, забавные посты бывают, но их в разы меньше. Мне гораздо больше нравится писать о человеческих отношениях, социальных или бытовых наблюдениях. У меня это получается лучше всего.

Можешь привести пример?

Недавно я опубликовал подборку о том, как по-разному воспринимается вкус питьевой воды. Пить из стеклянной бутылки вкуснее, чем из пластиковой. То же самое со стаканами — из прозрачного вкуснее, чем из любого другого. Это были мои персональные размышления, но я оформил их в пост и они нашли своего зрителя. Кажется — абсурд! Но в этом и заключается магия моей работы: переживать «А не фигню ли я несу?», идти на риск и находить отклик.

А есть ли контрпример — неудачи?

Конечно! Их немало. Допустим, я сделал штуку про дискомфортные математические примеры. В англоязычных соцсетях обсуждали тему, что существуют примеры, которые психологически неприятно решать, они вызывают сопротивление. Я сделал пост об этом, но в комментариях люди не оценили — посоветовали получше учить таблицу умножения. (Смеется.)

Было ли такое, что проект kiririlll помог тебе понять что-нибудь про себя?

Совсем недавно случился такой эпизод. Мы с девушкой отдыхали в Ленобласти в деревенском доме. Я лежал посреди природы и размышлял о том, что у меня нет привычки фотографировать жизнь и выкладывать на публику. Я подумал «Здесь так красиво и прекрасно, но никто не узнает, что я тут был, люди будут смотреть на мою аватарку и думать, что ничего интересного в моей жизни не происходит, хотя это совсем не так». Это натолкнуло меня на идею поста о том, что если вы не выкладываете что-то хорошее напоказ, это не значит, что у вас этого не происходит в реальности. Эта публикация собрала огромное количество реакций, подтвердила мои ощущения и, в каком-то смысле, поддержала.