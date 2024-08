Знакомьтесь, Кирилл Алдобаев — 22-летний блогер создал проект kiririlll с наивными комиксами про всех нас

Кирилл, расскажи, когда и с чего начался твой проект?

Перед интервью я сел и пролистал выпущенные посты, чтобы определить старт. Оказалось, я выложил 1039 публикаций с конца ноября 2020 года. Это шок! А началось все с переезда в Петербург — я родом из маленького поселка в Крыму. Первое, что я подумал, оказавшись здесь: «Ну ничего себе окружение, нужно развиваться, чтобы соответствовать!» Я поступил учиться на рекламу, а параллельно стал проходить курсы по видеомонтажу и иллюстрации. Сначала рисовал для себя, чтобы набить руку, а потом появилась амбиция выкладывать и получать фидбэк. Пик пришелся на коронавирус, когда я начал замечать огромное количество креатива в различных медиа. Оказалось, соцсети могут быть не только условным фотоальбомом, но и площадкой для творчества. Я решил, что буду пробовать тоже.

Сколько тебе сейчас лет?

22 года.

Помнишь первый пост, который «залетел»?

Это было видео. В то время был популярен сериал «Эйфория» и песня Still Don’t Know My Name. Я смонтировал ролик, наложил минус и опубликовал. У сериала был популярный фан-аккаунт, который меня репостнул — так я получил первых подписчиков и крутой фидбэк. Мне понравилось, и я начал экспериментировать, пока не пришел к формату, в котором kiririlll существует сейчас: статичные посты с простой отрисовкой, которые поднимают чувственные темы.