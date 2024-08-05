Стоимость акций, Bitcoin и нефти рухнули за одно утро! Что происходит? Начало нового кризиса или биржевые спекуляции?

В понедельник, 5 августа, неожиданно произошло падение сразу нескольких типов активов. Так, Bitcoin за несколько часов рухнул до январских значений; одновременно до показателей начала 2024 года упала и нефть; также последовало резкое снижение биржевых котировок в Японии, Южной Корее, Турции и России! Что происходит? Может ли это стать началом глобальных экономических трудностей? И каким образом это скажется на экономике России, курсе рубля и благосостоянии обычных людей. Разбираемся в материале «Собака.ru».
Что случилось?
«Японский [биржевой индекс] Nikkei пережил самый большой обвал со времен "Черного понедельника" 1987 года», — с такими заголовками в понедельник, 5 августа, вышли крупнейшие мировые издания. Так, всего за один день торгов крупнейшее японские компании (такие как Sumitomo, Mitsubishi, Marubeni) потеряли почти по 15% своей стоимости.
Однако это было только началом — вслед за Токийской биржей проблемы начались также на других торговых площадках мира. Биржевой индекс Гонконгской биржи упал почти на 1,5%; Стамбульская фондовая биржа приостановила торги после обвала индекса почти на 7%; то же решение было принято руководством Южнокорейской биржи после обвала индекса почти на 9% за одно утро. На этом фоне Московская биржа также открылась снижением на 3%. Позднее падение котировок зафиксировано и на американской бирже, так акции Apple просели почти на 8%.
Утром 5 августа обрушилась цена не только многих акций. Так, цена нефти Brent упала ниже $76 за баррель, такой цены на рынке не видели с января 2024 года. Также резким падением отметился и рынок криптовалют — Bitcoin всего за несколько часов потерял 18% своей стоимости, вернувшись к отметке в 50 тысяч долларов. Такого, опять же, не было с начала 2024 года.
В чем дело?
Как пишет Reuters, поводом для резкого обвала рынка акций стали «мрачные данные о рынке труда в США», что может говорить об опасности рецессии, то есть снижении темпов экономического роста, что может повлиять на всю мировую экономику. «Признаки нарастающей слабости экономики США очевидны: негативные показатели по найму, розничным продажам и индексу деловой активности», — приводит Reuters слова Бруно Шнеллера, управляющего партнера Erlen Capital Management.
«Основная причина снижения на мировых биржах связана с опасениями ухода экономики США в рецессию, — говорит в беседе с «Собака.ru» Александр Бахтин, инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций”. — Американский регулятор дал сигнал к снижению процентных ставок в следующем месяце, при этом последние макроданные, в частности июльский отчет по рынку труда, оказались заметно слабее прогнозов. Практически одновременно Банк Японии неожиданно повысил ключевую ставку, что оказалось болезненным решением для местного фондового рынка, особенно для японских экспортеров. Переживший максимальный спад с 1987 года индекс Nikkei утянул вслед за собой вниз большинство бирж Азиатско-Тихоокеанского региона».
Обвал на рынке акций не мог пройти незаметно для торговли другими активами, отмечает в комментарии для «Собака.ru» Евгений Коган, профессор НИУ ВШЭ, инвестбанкир и основатель проекта Bitkogan. «Почему мы наблюдаем падение синхронное и криптовалюты, и рынков акций, и рынка commodities (товаров, обычно продаваемых на бирже, таких как нефть, металлы и т.д., — прим. ред.)? Дело в том, что мировые рынки между собой очень серьезно связаны. В частности, люди, которые теряют на рынке акций, они же продают и золото, и ту же самую крипту. Нервозность клиентов передается всюду и везде», — поясняет он.
Александр Потавин
Аналитик ФГ «Финам»:
Растущие опасения прихода рецессии в США побуждают инвесторов избавляться от рисковых активов, включая криптовалюты, поскольку в период торможения экономики спрос на такие виды активов традиционно низкий. На этом фоне биржевые фонды, инвестирующие в Bitcoin, показали 2 августа самый большой отток за три месяца в размере $237 млн. Плюс к этому добавляют негатива на рынки ожидания военного удара Ирана по Израилю в самое ближайшее время.
Это начало большого кризиса?
«О рисках глобального кризиса рассуждать преждевременно, пока можно говорить о коррекции, хотя и довольно масштабной», — полагает Александр Бахтин «БКС Мир инвестиций».
Сходное мнение в беседе с «Собака.ru» высказал и инвестбанкир Евгений Коган. «Стало ли это началом большого кризисного явления или нет, мы узнаем только месяца через три, не раньше. Никогда в момент первого движения никто не может сказать, это начало чего-то большого или просто коррекция», — говорит он.
Однако, добавляет Коган, «американская экономика (как и мировая в целом) достаточно сильны». «Да, идет замедление, да центральные банки, как обычно, запаздывают [с реакцией на события в экономике], да есть проблемы. Приведет ли это к глобальному мировому кризису? Скорее нет, чем да, но, вполне возможно, что это приведет к дальнейшим распродажам на рынке акций. Я думаю, что попрыгают, поистерят рынки, а потом откорректируются наверх».
Хотя существуют и более мрачные прогнозы. Так, финансовый аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский в беседе с изданием «Бизнес Online» предположил, что происходящее может быть симптомом наступающей «глобальной рецессии».
Как это скажется на России?
Хотя обвал, на мировых фондовых рынках уже сказался и на цене российских акций, эксперты по-разному оценивают возможное влияние нового «черного понедельника» на российскую экономику. Так, Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» в беседе с изданием «Газета.ru» предположила, что влияние на Россию будет «незначительным».
Иное мнение в беседе с «Бизнес Online» высказал Дмитрий Голубовский из «Золотого монетного дома». По его мнению, степень влияния на российскую экономику будет напрямую зависеть от масштабов проблем на мировых рынках, в частности на рынке нефти. Так, если финансовые власти США и других стран грамотно отреагируют на ситуацию, то все может закончиться сравнительно кратковременным обвалом котировок на мировых биржах, и по российскому рынку, а также курсу рубля это «сильно не ударит». Однако при менее благоприятном развитии событий цены на нефть могут упасть сильнее, тогда «мы увидим курс доллара в районе 105–110 снова», — полагает эксперт.
Наталья Малых
Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»:
Наш рынок хоть и стал изолированным от западного капитала в 2022 году, но все еще зависим от происходящего на мировых биржах через цены на сырье, которые снижаются на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики. Экспортеры сырья формируют около 60% индекса Мосбиржи по капитализации, и для них падение цен на сырьевые товары является негативным фактором, особенно при относительно крепком рубле. Пока панических продаж нет, так как у нас фоном все еще идет рост ВВП, пусть и меньшими темпами по сравнению с первым полугодием 2024-го, и инвесторы считают укрепившийся рубль временным явлением. С осени прогнозируемое восстановление валютных курсов должно помочь нашим экспортерам, а значит, и индексу, улучшить позиции.
«Для российского рынка и экономики основной негатив в текущей ситуации связан с падением цен на нефть и другое сырье, — говорит в комментарии для «Собака.ru» Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций». — При этом рубль не торопится ослабляться, что сдерживает интерес к акциям прежде всего экспортеров, занимающих свыше половины индекса Мосбиржи, и негативно с точки зрения бюджетных доходов, рассчитанных исходя из более слабого курса рубля (выше 90 за доллар)».
В свою очередь профессор НИУ ВШЭ, инвестбанкир и основатель проекта Bitkogan Евгений Коган полагает, что происходящее вполне может затронуть россиян. «Да, это может затронуть рядовых граждан, потому что замедление мировой экономики может довольно сильно ударить по ценам на нефть. Это может вызвать ослабление рубля. С другой стороны, это может привести к проблемам с бюджетом, бюджет будет вынужден больше занимать на рынке, соответственно, процентные ставки могут быть дольше довольно высокими», — констатирует он.
Евгений Коган
Профессор НИУ ВШЭ, инвестбанкир и основатель проекта Bitkogan:
Скажу в дополнение… несмотря на текущую крепость рубля, я бы учитывал, что российская валюта может [в ближайшем будущем на фоне плохих новостей с мировых рынков] и ослабеть. Я не думаю, что очень сильно, но определенное сползание на уровень 90–93 рубля за доллар не исключено. Это произойдет не в моменте, а за некоторое время.
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