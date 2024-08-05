Стоимость акций, Bitcoin и нефти рухнули за одно утро! Что происходит? Начало нового кризиса или биржевые спекуляции?

В чем дело?

Как пишет Reuters, поводом для резкого обвала рынка акций стали «мрачные данные о рынке труда в США», что может говорить об опасности рецессии, то есть снижении темпов экономического роста, что может повлиять на всю мировую экономику. «Признаки нарастающей слабости экономики США очевидны: негативные показатели по найму, розничным продажам и индексу деловой активности», — приводит Reuters слова Бруно Шнеллера, управляющего партнера Erlen Capital Management.

«Основная причина снижения на мировых биржах связана с опасениями ухода экономики США в рецессию, — говорит в беседе с «Собака.ru» Александр Бахтин, инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций”. — Американский регулятор дал сигнал к снижению процентных ставок в следующем месяце, при этом последние макроданные, в частности июльский отчет по рынку труда, оказались заметно слабее прогнозов. Практически одновременно Банк Японии неожиданно повысил ключевую ставку, что оказалось болезненным решением для местного фондового рынка, особенно для японских экспортеров. Переживший максимальный спад с 1987 года индекс Nikkei утянул вслед за собой вниз большинство бирж Азиатско-Тихоокеанского региона».

Обвал на рынке акций не мог пройти незаметно для торговли другими активами, отмечает в комментарии для «Собака.ru» Евгений Коган, профессор НИУ ВШЭ, инвестбанкир и основатель проекта Bitkogan. «Почему мы наблюдаем падение синхронное и криптовалюты, и рынков акций, и рынка commodities (товаров, обычно продаваемых на бирже, таких как нефть, металлы и т.д., — прим. ред.)? Дело в том, что мировые рынки между собой очень серьезно связаны. В частности, люди, которые теряют на рынке акций, они же продают и золото, и ту же самую крипту. Нервозность клиентов передается всюду и везде», — поясняет он.