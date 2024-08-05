В Петербурге начали штрафовать за слишком громкие автомобили и мотоциклы

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, новая инициатива должна помочь в борьбе с автомобилистами, которые повышают мощность двигателя, что приводит к увеличению шума.

В ведомстве добавили, что Петербург стал первым городом в России, где полиция реализовала этот механизм на практике. Госавтоинспекция создала правовой механизм, с помощью которого можно привлекать нарушителей к ответственности по двум статьям КоАП РФ: 8.23 (превышение нормативов уровня шума) и 12.5 (внесение изменений в конструкцию транспортного средства).

«Руководство полицейского главка поддержало новую идею. Главным элементом успешности этого алгоритма стал специальный сертифицированный прибор, приобретенный для замера уровня шума на месте», — говорится в сообщении.

Первые тесты прошли в прошедшие выходные. В городе привлекли к ответственности 15 водителей. У нарушителей есть 10 дней, чтобы исправить техсостояние транспортного средства. В противном случае регистрацию аннулируют, а номера спишут. Езда на таком автомобиле грозит лишением прав.

В полиции отмечают, что шумный транспорт мешает местным жителям, особенно в ночное время. Также они создают угрозу для остальных участников дорожного движения, отвлекая их внимание резким шумом мотора.