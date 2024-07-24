Что происходит с Wildberries — рейдерский захват? Развод? При чем здесь Кадыров? И к чему готовиться клиентам маркетплейса?

Крупнейший и самый народный маркетплейс России Wildberries, которым пользуются миллионы россиян, оказался в центре самого громкого бизнес-скандала последних лет. Сначала сооснователь компании Владислав Бакальчук обратился за помощью к Рамзану Кадырову, заявив о рейдерском захвате компании. Затем его жена, самая богатая женщина России и основная владелица компании Татьяна Бакальчук, опровергла эти сообщения и заявила, что подает на развод (30 июля она официально подтвердила, что направила соответствующий иск в суд). Что происходит с компанией? Может ли это привести к проблемам для клиентов? Разбираемся в материале «Собака.ru».
Компания Wildberries прямо сейчас становится жертвой «откровенного и наглого рейдерского захвата» — такое сенсационное заявление появилось Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова во вторник после обеда.
В тексте публикации говорится, что чеченский руководитель «уже около 10 лет» знаком с сооснователем крупнейшего российского маркетплейса Владиславом Бакальчуком, который как раз во вторник, 23 июля, «приехал в гости» к Кадырову. «Как оказалось, еще с марта этого года у семьи Бакальчука серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — указывается в сообщении.
По словам Кадырова, активы Wildberries, «на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда», теперь переходят «в чужие руки через компанию Russ Outdoor». Также в публикации утверждается, что «рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев».
Рамзан Кадыров
Глава Чечни
О конфликте в Wildberries:
Оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации не могу, поэтому сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес. По моему поручению вопросом займется мой дорогой БРАТ, депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов. Лица, известные своими рейдерскими махинациями и причастные к этим незаконным действиям, должны остановить этот процесс, вернуть супругу Владислава и бизнес в семью. И в этом вопросе я дойду до конца.
Что за Russ Outdoor?
Russ Outdoor — крупнейший оператор наружной рекламы в России. В 2019 году компания объединилась с двумя другими игроками из ТОП-5 этого рынка («Верой-Олимп» и «Лайсой») и стала однозначным лидером отрасли (уже тогда СМИ писали, что к этим сделкам может иметь отношение сенатор и один из богатейших людей России Сулейман Керимов). В 2021 году руководитель Russ Outdoor Роберт Мирзоян заявлял, что его компания находится «на пути превращения в полноценную IT-компанию».
В июне 2024 года деловые СМИ России стали обсуждать неожиданную сделку — было объявлено, что компания Мирзояна объединяется с лидером российской интернет-торговли Wildberries. Такое слияние стало тем более сенсационным, учитывая разный профиль и несопоставимый объем бизнеса компаний. Как писал «КоммерсантЪ», в 2023 году выручка Russ Outdoor составила, по разным данным, от 28 до 38 млрд рублей, выручка Wildberries за тот же период составила почти 539 млрд.
Как сообщал Forbes, сделка была представлена на одобрение президента России Владимира Путина. В свою очередь РБК писал, что объединение компаний уже согласовано в правительстве. При этом оба издания отмечали, что официальная цель объединения — «создание конкурента Amazon и Alphabet (материнская компания Google, — прим.ред.)». Заявлялось, что союз Wildberries и Russ, в том числе, сможет обеспечить глобальные расчеты в рублях по всему миру в обход банковской системы SWIFT для 5,8 млрд человек. Правда, собеседники издания «КоммерсантЪ», предполагали, что реальные цели несколько скромнее — лидер рынка наружной рекламы получит доступ к одному из самых популярных сайтов страны, а Wildberries — «сильный административный ресурс», который, по мнению экспертов якобы есть у Russ.
В самом начале июля Russ и Wildberries создали совместную компанию, в которой маркетплейс получил долю в 65%. На нее уже были переоформлены более десятка дочерних компаний Wildberries. Также стало известно, что маркетплейс покидает несколько топ-менеджеров (в том числе исполнительного директора Натальи Наумовой, что потом в компании опровергли), на место которых должны прийти, по данным Forbes, «люди из Russ». Тем не менее до 23 июля за этим процессом следили в основном эксперты и экономические журналисты, однако после публикации Кадырова объединение компаний стало общероссийской новостью номер один.
Что ответила сама Татьяна Бакальчук?
Буквально через полтора часа после сообщения в Telegram-канале главы Чечни основная владелица Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук (ей официально принадлежит 99% маркетплейса) ответила уже в своем канале. Она опровергла заявления о рейдерском захвате и заявила, что ее муж (которому принадлежит 1% компании) изначально был в курсе сделки.
Еще через три часа Бакальчук записала и выложила полутораминутное видеообращение, подписав его следующим образом: «для всех, у кого остались вопросы». В нем предпринимательница заявила, что у нее «все хорошо» и она «не является заложницей как Кавказская пленница». При этом отметила, что ее муж не принимает участия в управлении компанией.
«Недавно мы с командой приняли решение, что нам необходимо трансформироваться, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и клиентов, — также сказала предпринимательница. — Сделка полностью одобрена и поддержана и спасать меня ни от кого не нужно… кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка». В заключении видео Бакальчук заявила, что начала бракоразводный процесс.
30 июля в ее Telegram-канале появилось сообщение о том, что самая богатая self-made женщина в России действительно подала иск о расторжении брака в суд. А уже на следующий день в газете «Комсомольская правда» появилось интервью с Бакальчук, где она чуть подробнее рассказала о случившемся. Впрочем, существенно больше о природе конфликта известно так и не стало. «Такие решения не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ. Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это (шумиха из-за слияния компаний, которую запустил Владислав. - Ред.), безусловно, стало последней каплей», — сказала она журналистам.
Примерно через час после этого на РБК появилось большое интервью Владислава Бакальчук. В нем он еще раз заявил, что в апреле 2024 года его супруга «ушла из дома», а в июле «заблокировала» его работу в компании. При этом он подтвердил, что был на встречах с руководством Russ Outdoor, но заявил, что не соглашался на сделку. При этом он напомнил, что у них с Татьяной нет брачного контракта, поэтому в случае бракоразводного процесса «все имущество делится пополам»
Пресс-служба Wildberries
В ответе на запрос редакции «Собака.ru»:
Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий.
Также информагентство ТАСС сообщило, что объединенное юрлицо Russ и Wildberries теперь примет на себя «все обязательства перед партнерами и клиентами». «При этом в ежедневном сотрудничестве продавцов и цифровой платформы ничего не изменится», — приводит издание комментарий представителей маркетплейса.
Позднее, в интервью «Комсомольской правде» сама Татьяна Бакальчук еще раз заверила, что пользователи и партнеры «никаких изменений не заметят». «Маркетплейс продолжит существовать в том виде, к которому мы все привыкли, заказы будут так же выдаваться в наших пунктах выдачи, а ассортимент постоянно расти. Наша команда специалистов, которая и ранее развивала маркетплейс, будет продолжать работу над улучшениями. Будьте уверены: вы в надежных руках профессионалов», — заявила она.
Эксперты в области онлайн-торговли пока не комментируют ситуацию и ее возможные последствия. Так, в пресс-службе «Ассоциации компаний интернет-торговли» редакции «Собака.ru» сообщили, что не могут комментировать данную тему и порекомендовали обратиться непосредственно в Wildberries. Аналогичный ответ дали в одном из авторитетнейших аналитических агентств Data Insight.
Российский медиаконсультант Георгий Лобушкин в своем telegram-канале, не исключил, что сейчас российская публика видит только начало большого спора вокруг Wildberries. «Что общего между разводом и попыткой научить кошку плавать? В обоих случаях есть вероятность, что все закончится котастрофой, — написал он, — Раздел ягодок ушел далеко за пределы разбирательств конкретно двух людей – круг интересантов расширился за пределы предпринимательского сообщества, привлек внимание некоторых представителей власти (зачем-то) и заинтриговал российскую общественность. Каждый россиянин, у кого есть интернет и пара сотен в кармане, хотя бы раз пользовался маркетплейсом, оттого чувствует свою причастность к битве за почти неисчислимое богатство. В ближайшие дни нас ждут новые, не менее увлекательные серии этого блокбастера».
Ближе к обеду 24 июля происходящее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявил, что в Кремле ранее действительно получали письмо о подготовке объединения Russ и Wildberries с просьбой «поддержать» эту инициативу. При этом он отметил, что власти не вправе «влезать в какие-то семейные отношения или тем более бизнес-отношения».
Как полагает Илья Прядеин, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры», «новости об изменении владельцев и руководства компании, особенно крупной, существенным образом отражаются на деятельности компании». «Это может проявляться в массовом увольнении работников, отказе контрагентов от дальнейшего сотрудничества, а также изменении условий, а иногда и прекращении финансирования деятельности компании со стороны банков. В связи с этим новые команды собственников и управляющих обычно заранее оценивают данные риски, структурируют сделку с их учетом и проводят необходимые мероприятия для их снижения», — полагает он.
Илья Прядеин
Юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры»:
Случаи корпоративных конфликтов между супругами возникают достаточно часто, обычно это происходит, когда в управление бизнесом вовлечены оба супруга и между ними возникают разногласия. Как следствие, разногласия между супругами перетекают в полноценный корпоративный конфликт с многочисленными судебными разбирательствами, в рамках которых судами часто применяются меры по обеспечению иска.
Подобные ситуации всегда самым негативным образом сказываются на работе компании, а если стороны конфликта не смогут своевременно урегулировать разногласия, могут привести компанию к банкротству. Наиболее яркими примерами подобных ситуаций за последнее время являются корпоративные конфликты между владельцами компаний «Рив Гош» и «Natura Siberica».
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