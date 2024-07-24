Что происходит с Wildberries — рейдерский захват? Развод? При чем здесь Кадыров? И к чему готовиться клиентам маркетплейса?

Что за Russ Outdoor?

Russ Outdoor — крупнейший оператор наружной рекламы в России. В 2019 году компания объединилась с двумя другими игроками из ТОП-5 этого рынка («Верой-Олимп» и «Лайсой») и стала однозначным лидером отрасли (уже тогда СМИ писали, что к этим сделкам может иметь отношение сенатор и один из богатейших людей России Сулейман Керимов). В 2021 году руководитель Russ Outdoor Роберт Мирзоян заявлял, что его компания находится «на пути превращения в полноценную IT-компанию».

В июне 2024 года деловые СМИ России стали обсуждать неожиданную сделку — было объявлено, что компания Мирзояна объединяется с лидером российской интернет-торговли Wildberries. Такое слияние стало тем более сенсационным, учитывая разный профиль и несопоставимый объем бизнеса компаний. Как писал «КоммерсантЪ», в 2023 году выручка Russ Outdoor составила, по разным данным, от 28 до 38 млрд рублей, выручка Wildberries за тот же период составила почти 539 млрд.

Как сообщал Forbes, сделка была представлена на одобрение президента России Владимира Путина. В свою очередь РБК писал, что объединение компаний уже согласовано в правительстве. При этом оба издания отмечали, что официальная цель объединения — «создание конкурента Amazon и Alphabet (материнская компания Google, — прим.ред.)». Заявлялось, что союз Wildberries и Russ, в том числе, сможет обеспечить глобальные расчеты в рублях по всему миру в обход банковской системы SWIFT для 5,8 млрд человек. Правда, собеседники издания «КоммерсантЪ», предполагали, что реальные цели несколько скромнее — лидер рынка наружной рекламы получит доступ к одному из самых популярных сайтов страны, а Wildberries — «сильный административный ресурс», который, по мнению экспертов якобы есть у Russ.

В самом начале июля Russ и Wildberries создали совместную компанию, в которой маркетплейс получил долю в 65%. На нее уже были переоформлены более десятка дочерних компаний Wildberries. Также стало известно, что маркетплейс покидает несколько топ-менеджеров (в том числе исполнительного директора Натальи Наумовой, что потом в компании опровергли), на место которых должны прийти, по данным Forbes, «люди из Russ». Тем не менее до 23 июля за этим процессом следили в основном эксперты и экономические журналисты, однако после публикации Кадырова объединение компаний стало общероссийской новостью номер один.